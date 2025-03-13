Google, Gemini'ın 2.0 Flash sürümünün görüntü üretme yeteneklerini geniş çapta kullanıma sundu. Yapay zekâ artık adım adım düzenlemeler yapabiliyor ve yazıları düzgün yazıyor.

ABD merkezli teknoloji devi Google'ın üretken yapay zekâ modeli Gemini ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Google, Gemini 2.0 Flash'ın metinden görsel üretme becerisini geniş çapta kullanıma sundu. Gemini 2.0 Flash'ın görüntü üretme özelliği, hiç fena görünmüyor.

Gemini 2.0 Flash'ın görüntü üretme özelliği, dikkat çekici bir özelliğe sahip. Üretken yapay zekâ, verdiğiniz komut üzerinden bir görüntü üzerinde lokal düzenlemeler yapabiliyor. Böylelikle her komut için sıfırdan görsel üretilmemiş oluyor. Ayrıca kullanıcılar, yapay zekânın üreteceği görüntülerin üzerine istedikleri bir yazının eklenmesini de sağlayabilecekler.

Gemini 2.0 Flash'ın performansını gösteren bir örnek:

Yukarıdaki örnekte, üretken yapay zekânın nasıl adım adım ilerlediğini rahatlıkla görebilirsiniz. Kullanıcı, görüntüdeki masanın üzerine çiçek konulmasını istiyor. İkinci aşamada ise bu çiçeklerin kırmızı renkli olması isteniyor. Yapay zekâ, görüntü üzerinde sadece istenen değişikliği yapıyor.

Yukarıda ise yaptığımız bir denemeden aldığımız sonucu görüyorsunuz. Yapay zekâdan, görüntüye bir tüplü televizyon yerleştirmesini ve bu televizyonun ekranında "webtekno'ya hoş geldiniz" yazmasını istedik. Sonuç gerçekten de oldukça iyiydi. Yazılar, yapay zekânın ürettiği görüntüler için büyük bir sorundu ancak Gemini 2.0 Flash ile bu sorun ortadan kalkmış gibi görünüyor.

Gemini 2.0 Flash'ın metinden görüntü üretme yeteneğini nasıl buldunuz? Fikirlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın...