Google, Gemini'nin sunduğu 5 özellik ile notlarınızı nasıl yükseltilebileceğini açıkladı. Eğitimde başarı için bu yöntemler denenebilir.

Google, yeni akademik yıl için öğrencilerin notlarını yükseltmelerine yardımcı olacak Gemini özelliklerini tanıttı. 18 yaş ve üzeri öğrenciler için sunulan bu yeniliklerle birlikte ders çalışmayı daha etkili hale getirmeyi amaçlıyor.

Yeni akademik yılın başlamasıyla birlikte, Google'ın Gemini platformu öğrenciler için çeşitli öğrenme özellikleri sunuyor. İşte Gemini'nin sunduğu beş önemli özellik:

1. Güvenilir ders kitaplarından bilgi sağlama

2. İnteraktif testlerle bilgi kontrolü

, Rice Üniversitesi'nin OpenStax girişimi ile iş birliği yaparak ders kitaplarından bilgi çekebilme özelliğine sahip. Öğrenciler, ders konularıyla ilgili soruları "@OpenStax, arz ve talep nedir?" şeklinde sorularını derleyip ilgili ders kitabı içeriğine erişebiliyorlar.için bu prompt denenebilir.

Gemini, çeşitli konularda interaktif testler sunarak öğrencilerin bilgi seviyelerini değerlendirmelerine olanak tanır. Testler, tarih, biyoloji gibi farklı alanlarda öğrencilerin bilgilerini ölçer ve geri bildirim sağlar.

3. Sınav hazırlığı için belge yükleme

Gemini Advanced kullanıcıları, ders notları ve müfredat belgelerini yükleyebilir ve Gemini'den bu içerikleri açıklamasını veya özel çalışma rehberleri oluşturmasını isteyebilirler. Bu özellik, büyük miktarda bilgiyi işleyerek kişiselleştirilmiş çalışma planları sunar.

4. Öğrenme koçu ile kişiselleştirilmiş rehberlik

5. Derinlemesine konu bilgisi

, Öğrenme koçu Gem aracılığıyla kişiselleştirilmiş bir öğrenme planı oluşturabilirler. Öğrenciler bu plan doğrultusunda belirli konularda çalışma yapabilir ve ilerlemelerini takip edebilirler.

Gemini, videolar, resimler ve gerçek hayat örnekleri sunarak öğrencilerin konuları daha iyi anlamalarına yardımcı olur. Örneğin, öğrenciler "enflasyon nasıl işler?" sorusunu sorduğunda, ilgili video ve kaynaklara erişim sağlayabilirler.

Gemini’nin sunduğu bu özellikler, öğrencilerin öğrenme süreçlerini desteklemeyi hedefliyor. Eğitimde verimliliği artıran bu araçlar, öğrencilere çeşitli konularda daha etkili bir şekilde yardımcı olabilir.