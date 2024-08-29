Google Gemini Artık Yeniden İnsan Görselleri Oluşturabilecek

Google, daha önce tarihi anlamda tutarsız insan görselleri oluşturmasıyla eleştirilen Google Gemini'a yeniden insan görselleri oluşturma özelliği kazandıracak.

Google'ın Gemini yapay zekâ modeli, bu yılın başlarında insan görüntüleri oluşturmakta görkemli şekilde başarısız olduğu için tepki çekmişti. Aslında görüntülerdeki insanlar oldukça gerçekçi oluyordu ancak tarihi olarak yanlış oldukları gibi komutlara gizli olarak eklemeler yapıldığı ortaya çıkmıştı. Bu da ortaya Çinli Viking, Siyahî Nazi gibi garip görüntülerin çıkmasına neden oluyordu.

Gelen eleştirilerin ardından Google, Gemini'ın insan görselleri oluşturma özelliğini kısıtlama yoluna gitmişti. Şimdi Google; Gemini Advanced, Business ve Enterprise kullanıcılar için insan görselleri oluşturma özelliğini İngilizce olarak sunmaya hazırlanıyor.

Imagen 3 ile birlikte Gemini yeniden insan görselleri oluşturabilecek

Google, Imagen 3 tarafından desteklenecek olan bu yükseltme ile birlikte Gemini'ın sorunlarının çözülmesini bekliyor. Imagen 3, bu ayın başlarında AI Test Kitchen aracılığıyla sessizce piyasaya sunacak. Bu gelişmiş araç, "sadece birkaç kelime" ile fotoğraf kalitesinde gerçekçi manzaralardan sulu boya tablolara kadar her şeyi oluşturabilecek.

Google, Gemini’nin insan görüntüleri oluşturma yeteneğini, kullanıcıların tarihsel olarak yanlış görüntüler oluşturduğunu keşfetmesinin ardından Şubat ayında durdurmuştu. Güncellenmiş Imagen 3 modeli ise yerleşik güvenlik önlemlerine sahip olacak. Google, mevcut görüntü modellerinden daha başarılı sonuçlar alındığını belirtiyor.

Gemini kullanıcılara kamuya mal olmuş kişilerin foto-gerçekçi görüntülerini, çocukları içeren içerikleri veya kanlı, şiddet içeren ve cinsel sahneleri oluşturmasına izin vermeyecek. Google, bu yeteneği zamanla daha fazla kullanıcıya açmayı planlıyor.