"Ne izlesem?" diye bir arayış içindeyseniz ve korku türüne de bayılıyorsanız doğru yerdesiniz! Korkuyu ve gerilimi iliklerinize kadar hissettirecek birbirinden tüyler ürpertici korku dizilerini sizler için bir araya getirdik.

Bazıları fragmanını bile izlemeye tahammül edemezken bazılarının en büyük tutkusu olan koru türündeki yapımlar, uykuları haram etmeye devam ediyor. En az korku filmleri kadar korku dizileri de yarattıkları gerilim dolu atmosferle, doğaüstü olay örgüsüyle ve sıra dışı karakterlerle tüyleri diken diken yapıyor.

Eğer bütün bir gece uykusuz kalmak konusunda kararınız kesinse gerilim dolu korku dizilerine hep birlikte bakalım.

Garip atmosferiyle gerim gerim geren Ratched

Tür: Suç, dram, tarih

Suç, dram, tarih Yıl: 2020-

2020- Oyuncular: Sarah Paulson, Finn Wittrock, Cynthia Nixon

Sarah Paulson, Finn Wittrock, Cynthia Nixon Yaratıcı: Ryan Murphy

Ryan Murphy IMDb: 7.3

Enfes bir psikolojik gerilim dizisi olan Ratched, psikiyatri hastanesinde hemşirelik yapan genç bir kadının hikâyesini konu ediniyor. Kendisini mükemmel biri gibi tanıtan hemşire Mildred Ratched'ın gizlediği gerçekler ise kısa bir süre sonra ortaya çıkacaktır. Yaratıcılığını Ryan Murphy'nin üstlendiği 8 bölümlük Ratched'ın yeni sezonunun ne zaman geleceği ise henüz belli değil.

Olay örgüsüyle içine çeken Marianne

Tür: Dram, korku, gizem

Dram, korku, gizem Yıl: 2019

2019 Oyuncular: Victoire Du Bois, Lucie Boujenah, Tiphaine Daviot

Victoire Du Bois, Lucie Boujenah, Tiphaine Daviot ​IMDb: 7.4

Fransız korku dizisi olan Marianne, türünün en iyi örneklerinden biri. Dizi; ünlü bir korku yazarının, memleketine geri dönmesiyle birlikte rüyalarına musallat olan kötü ruhun gerçek hayatta da orada olduğunu öğrenmesine odaklanıyor. İyi başlayan ve sonrasında da vadettiği kalitenin altında kalmayan Marianne'e mutlaka bir şans verin deriz.

Stephen King kitabı okuyormuş gibi hissettiren Castle Rock

Tür: Dram, fantastik, korku

Dram, fantastik, korku Yıl: 2018-2019

2018-2019 Oyuncular: Bill Skarsgård, André Holland, Lizzy Caplan

Bill Skarsgård, André Holland, Lizzy Caplan Yaratıcı: Sam Shaw

Sam Shaw ​IMDb: 7.5

Stephen King'in öykülerinden uyarlanan Castle Rock, yazarın efsane karakterlerini ve temalarını bizlerle tekrar buluşturuyor. 2019 yılında final yapan dizi, Maine kasabasında geçiyor. Castle Rock'ın müzikleri, oyunculukları ve sürükleyici kurgusu ise standartların üstünde.

Bir korku klasiği American Horror Story

Tür: Dram, korku, bilim kurgu

Dram, korku, bilim kurgu Yıl: 2011-

2011- Oyuncular: Lady Gaga, Kathy Bates, Angela Bassett, Evan Peters

Lady Gaga, Kathy Bates, Angela Bassett, Evan Peters Yaratıcı: Brad Falchuk

Brad Falchuk ​IMDb: 8

Korku dizisi söz konusu olduğunda American Horror Story'nin adını geçirmeden olmaz. Tam tamına 12 sezondan oluşan ve henüz final yapmayan dizi; korkunun bambaşka yönlerini sergileyen ve her sezonunda farklı karakterlere, mekânlara odaklanan bir antoloji yapımı.

Psycho filminin öncesine uzanan Bates Motel

Tür: Dram, korku, gizem

Dram, korku, gizem Yıl: 2013-2017

2013-2017 Oyuncular: Vera Farmiga, Freddie Highmore, Max Thieriot

Vera Farmiga, Freddie Highmore, Max Thieriot Yaratıcı: Anthony Cipriano

Anthony Cipriano ​IMDb: 8.1

Alfred Hitchcock'un 1960 yapımı Psycho filminin öncesine odaklanan Bates Motel, Norman Bates'in sapık olmadan önceki hayatına ışık tutuyor. Bates'in gençlik yıllarında, annesi Norma ile ilişkisinin ne kadar derin ve karmaşık olduğunu gözler önüne seren dizi, bir solukta bitireceğiniz yapımlardan biri.

Fantastik karakterle dolu Penny Dreadful

Tür: Dram, fantastik, korku

Dram, fantastik, korku Yıl: 2014-2016

2014-2016 Oyuncular: Josh Hartnett, Timothy Dalton, Eva Green

Josh Hartnett, Timothy Dalton, Eva Green Yaratıcı: John Logan

John Logan ​IMDb: 8.2

Viktorya Dönemi'nin Londra'sında geçen Penny Dreadful; Dr. Frankenstein, Dorian Gray, Dracula gibi birbirinden ikonik karakterleri bir araya getiriyor. Doğaüstü tehditlerle mücadele etmek için bir araya gelen karakterlerin yolculuğunu izlerken hem kaliteye hem de korkuya doyacaksınız.

Klişelerden uzak olan Inside No. 9

Tür: Komedi, suç, dram

Komedi, suç, dram Yıl: 2014-

2014- Oyuncular: Reece Shearsmith, Steve Pemberton, Derek Jacobi

Reece Shearsmith, Steve Pemberton, Derek Jacobi Yaratıcı: Steve Pemberton

Steve Pemberton ​IMDb: 8.5

Farklı ve esrarengiz temalara sahip olan Inside No. 9, her bölümünde farklı karakterlere ve konulara odaklanıyor. Ancak olayların hepsi 9 numaralı apartman dairesinde geçiyor. Uzun soluklu bir korku dizisi arıyorsanız Inside No. 9 tam size göre.

Gerilim ve korkunun sanatla buluşması: Hannibal

Tür: Suç, dram, korku

Suç, dram, korku Yıl: 2013-2015

2013-2015 Oyuncular: Hugh Dancy, Mads Mikkelsen, Caroline Dhavernas

Hugh Dancy, Mads Mikkelsen, Caroline Dhavernas Yaratıcı: Bryan Fuller

Bryan Fuller ​IMDb: 8.5

Senaryo ve görsellik açısından zamanının ötesinde bir dizi olan Hannibal, ünlü psikiyatrist Hannibal Lecter ve onun seri katillerle empati kurma yeteneğinden rahatsız olan genç FBI Ajanı Will Graham arasındaki ilişkiyi inceliyor. Her şeyin en ince ayrıntısına kadar mükemmel bir şekilde işlendiği dizi, ne yazık ki sadece 3 sezon devam etti.

Karanlık atmosferiyle tüyleri diken diken yapan The Haunting of Hill House

Tür: Dram, korku, gizem

Dram, korku, gizem Yıl: 2008

2008 Oyuncular: Michiel Huisman, Carla Gugino, Henry Thomas

Michiel Huisman, Carla Gugino, Henry Thomas Yaratıcı: Mike Flanagan

Mike Flanagan ​IMDb: 8.6

Netflix yapımı olan The Haunting of Hill House, geçmiş ve bugün arasında gidip gelen parçalanmış bir ailenin hikâyesine odaklanıyor. Aile üyelerinin, eski evlerinin anılarını hatırlaması ve onları oradan uzaklaştıran korkunç olaylarla sürekli yüzleşmek zorunda kalmaları sizleri de içinden çıkılmaz bir korku yolculuğuna çıkaracak.

Bunlar kesmedi diyenler için diğer önerilerimiz: