Korku filmleri, sinema ve film sektörü ortaya çıktığından beri en çok rağbet gören film türü olarak hayatlarımızda yer alıyor. Ancak belirtmek gerekli bu film türü kadar da suiistimal edilen başka bir tür yok. Kaliteli işler çok az, kalitesizler sürekli çıkıyor.

Korku filmi seçimi de kalitesiz filmlerden dolayı oldukça zor oluyor. Bağırıp çağıran yaratıklardan ziyade gerek psikolojik olarak gerekse kurgusu gereği aklımızı alacak filmler izlemek istiyoruz. Özellikle sabit konular üzerine çekilen film serileri de korkutmaktan ziyade kimi zaman sadece gülmemize neden oluyor diyebiliriz. Özellikle bu konuyu benim şahsi düşüncelerime bırakan ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Şahane bir korku sever olarak sizlere bir liste hazırlamak istedim.

Paranormal Activity gibi seriler korkutmak bir yana sadece “BBG Evi” hissiyatı yaratmaktan ileri gidemiyor. Bu nedenle bu filmi hayatta bu listede göremezsiniz şimdiden belirteyim. Klasik göl kenarına ya da ormana giden gençlerden de epey sıkılmışsınızdır diye tahmin ediyorum. Sizler için az ama öz mutlaka izlemeniz gereken filmleri derlemek istedim. Haydi gelin hep beraber “korku filmi önerilerimizi” inceleyelim.

A Nightmare on Elm Street (1984)

1984 yapımı film gerçekten insanın tüylerini ürperten cinsen bir film olarak karşımıza çıkıyor. Bu film dönem şartlarıyla çekildiği için şuan da çok aklınızı alacak cinsten efektlere sahip olmayabilir ancak izlerken mutlaka hikayeyi anlamaya çalışmanızı öneriyorum. Keza Fred Krueger’ın doğumu ve hikayesi başlı başına gerçek bir baş yapıt. Bu film sadece korku filmlerine saygıdan bile izlenmesi gereken bir yapım. Bununla beraber Glen Lantz rolünde Johnny Depp’i görünce ne düşüneceksiniz acaba? Düşünün ki Johnny Depp o zamanlar genç, sakalsız, Jack Sparrow falan yok nerede. Sen kalk Elm Sokağı'nda oyna. Eee Johnny ne oldum demeyeceksin.

As Above, So Below (2014)

Paris Catacomb’ları dünyanın en çok komplo teorisine konu olan yer. Öyle ki Illuminati'nin burada toplantılar falan yaptığı söyleniyor. Ayyy tüylerim diken diken oldu bak. Catacomb’lar konusunda kısa bir araştırma yaptıktan sonra bu filmi izlerseniz gerçekten etkilenme ihtimaliniz çok yüksek keza bu hikayenin görgü tanıklarının ifadelerine istinaden yapıldığı belirtiliyor. Hayatınızda göremeyeceğiniz kadar çok garip tipin burada yaşadığı hatta ve hatta birçok gizli sırrın bile burada yer aldığı söyleniyor. Bu nedenle filmi bu tarz bilgilerle izlediğinizde gerçekten korkunç ve gizemli bir hal alıyor. Uyutmaz şimdiden söyleyelim.

The Exorcism of Emily Rose (2005)

Korku severlerin paranormal olaylardan sıkıldığını her ne kadar bilsek de Emily Rose olayının çok farklı bir durumu var. Gerçek hikayeden alınan Emily Rose olayında mahkeme de birçok durum ortada kalmıştır. Durumun bir şeytan çıkarmamı yoksa sadece epilepsi hastası bir genç kızın yaşadığı travmalar mı olduğu hala bilinmemektedir. Bu arada filmi izleyen birçok kişi psikolojik olarak gece 03:15’te evden yanık kokusu aldığını ya da telefonunun tam o saatte çaldığını belirtiliyor. Bu film çok enteresan. Ben izlediğimde gece saat 03:00'da telefonum çalıp, arayan gizli numara gördüğümde aklım çıkmıştı. Açtığımda arkadaşlarım şaka yapıyormuş ağzıma geleni söyledim ama böyle tesadüf olmasın lütfen ya.

Hush (2016)

Duyma engelli bir kadının, seri katille nasıl başa çıkacağı ya da çıkamayacağını gösteren gerçek bir film. Bu filmi izlerken eliniz ayağınız birbirine girebilir bununla beraber yazlıkta vs. kalmak gerçekten çok zor bir hale geliyor. Böyle manyaklar her yerde var tabi şimdi bugün baktığınızda, hikayenin gerçekçiliği de bunu yansıtıyor.

Sinister (2012)

Bilimsel olarak dünyanın en korkunç filmi seçilen Sinister, kalp atışını en fazla tetikleyen film olmuş. Film aslına bakarsanız klasik bir “HÖĞAAA” filmi gibi görülüyor ama madem bilimsel bir çalışmayla da desteklenmiş listemizde olmazsa olmazdı değil mi? Sonuçta biz bir teknoloji platformuyuz, bize göre korkunçluğu tartışılabilir Sinister'ın ancak bilimsel olarak kanıtlanmış...

The Thing (2011-1982)

The Thing birçok korku severin listesinde yer alıyor. Bu filmi gerçekten önemli yapan en net şey; film Antarktika komplosunu hedefliyor olması. Kült korku filmleri içinde yer alan The Thing 2011 yılında tekrar çekildi. Buzulların altında ya da içinde neler olduğunu bilmemek filmi izlerken “acaba” dedirtmiyor değil. İzlemediyseniz mutlaka izleyin bu filmi bir sefer. YouTube'da Antartika komplosu diye aratmadan önce ilk bunu izleyin sonra o komplo teorisi moduna daha rahat girersiniz.

Hereditary (2018)

Korkudan ziyade psikolojik gerilim filmi Hereditary’de listemizde yer alıyor. “Eee arkadaşım uykuların kaçacak dediniz bu ne la?” diye sorgulayabilirsiniz ancak gerçekten uykularınızı kaçıracak. Filmde “jump scare” kullanılmaması sizi aldatmasın, psikolojik olarak o kadar etkiliyor ki gözlerinizi bir anda açıveriyorsunuz. Film kurgusu ve yapısı nedeniyle alt benliğinize işleniyor. İyi bir mitoloji bilginiz varsa bu film gerçekten insanın aklını alabilir. Bu arada bu filmin bir başka özelliğiyse şu; “Filmi ya çok seviyor ya hiç beğenmiyorsunuz.”

The Conjuring (2013)

Bu film son 10 yılın en iyi yapımı olabilir. Bakın hatta son 10 yılın en iyi korku yapımı olmasıyla beraber insanların aklını alabilen en iyi yapımlar arasına da girebilir. Hatta bu film “kült korku filmleri” arasına girmeye de aday bir film. Ed ve Lorraine Warren’ın gerçek hikayelerden aldığı ve ardından seri olan bu filmi mutlaka izleyin izletin. Film hakkında sadece şunu yazmak bile yeterli: “Uzun zamandır hiçbir korku filminde korkmayan bizim bile aklımızı aldı. Eşimle beraber gittiğim filmden gece ışıkları açık bırakarak uyuma moduna girdik."

The Ring (2002)

Türkiye’de Halka olarak yayınlanmış film gerçekten oldukça başarılı. Korku severler için muazzam bir yapım. Gerçekten korku filmlerini seviyorsanız Halka’yı mutlaka izlemenizi öneririz. The Ring korku öğelerinin yüksekliği ve izleyiciye yaptığı psikolojik baskı nedeniyle izlemeye değer nadir filmlerden.

The Conjuring 2 (2006)

İlk film kadar etkileyici olmasa da The Conjuring 2’de oldukça başarılı bir yapım olmuş. Film insanı yine gerim gerim geriyor. The Conjuring 2’de de oldukça korkmanız muhtemel. İzlemediyseniz mutlaka izlemenizi öneriyoruz. Filme hiç bir şey olmasa bir şans verin. Yahu garip garip sahnelerden "RÖAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" diye fırlayan elemanlara nazaran gerçekten daha iyi.

Annabelle (2014)

The Conjuring’de ortaya çıkan Annabelle isimli bebeği anlatan film. Annabelle aslında ciddi bir korkuyu da gözler önüne seriyor. Dünya üzerinde birçok kişi “porselen bebeklerden korkuyor.” Evet bu bir fobia. Annabelle özellikle bu korkuları tetikliyor ve gerçekten film birçok açıdan izleyiciyi etkisi altına alıyor diyebiliriz.

IT (1990)

Şahsen benim “palyaço fobimin” tek nedeni bu filmdir. Stephen King’in en iyi romanının beyaz perdeye uyarlanmış versiyonu IT’i izlemeyebilirsiniz ya da izleyebilirsiniz. 2017 yapımından ziyade 1990 versiyonunu izlemenizi öneririz. Pennywise karakteri gerçekten birçok korkunuzu tetikleyebilir. Dipnot: "Ben bu film yüzünden hala palyaçolardan korkuyorum."

Hostel (2005)

Dünyanın en büyük komplo teorilerinden birini işleyen Hostel filmi, gerçekten benliğinize işleyebilir. Film zengin insanların sadece işkence yapmak için “satın aldığı” rehineleri anlatıyor. Her yıl Avrupa’da kaybolan turistlerin başına ne geldiği bilinmezliği içinde sizi sürükleyecek filmi mutlaka izlemenizi öneririm. Film yine komplo teorisi tabanlı olduğu için etkileyicilik kapasitesi yüksek.

The Nun (2018)

Baştan peşin peşin belirteyim film finaline kadar harika. İzlerken bunu göz önünde bulundurun. Belki tam aha saçmaladı dediğiniz yerde kapatmak isteyebilirsiniz. The Nun gerçekten korku öğeleri bakımından gayet başarılı bir film. Ancak o final cidden olmamış yani, yakışmamış. Final yapmak başka bir iş...

The Others (2001)

Nicole Kidman’ın “efsane” gerilim yapımı. Bize sorarsanız yukarıdaki birçok korku filmini tokatlar hatta çekilmiş birçok korku filmini tokatlar. The Others birçok klişeyi de yıkıp geçen bir yapım. The Others psikolojik gerilim alanında sizi öyle etkiliyor ki, film biter bitmez en baştan açıp tekrar izlemek istiyorsunuz. Mutlaka izleyin hatta izlemeyen varsa çevrenizde izlettirin.

Elbette bu listede birçok filme de yer veremedim. Bunun nedeni birçoğunu zaten izlemiş olmanız ya da çok fazla klasik filme girmek istemeyişim. Keza düşündüğünüzde zamanında çok korktuğumuz filmler günümüz televizyon dünyasında bizleri o kadar da korkutmuyor. Kült yapımlar içinde “The Evil Dead, Scream, The Exorcist, Rosemary’s Baby, Get Out” ve daha birçok filmi yazacağım yeni bir listemiz yakında sizlerle olabilir.

Bu arada sizlerde gerçekten korktuğunuz filmleri bizimle yorumlarda paylaşabilirsiniz.