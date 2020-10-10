Baldur's Gate 3 Geliştiricilerinden Oyunculara Not

Baldur's Gate 3'ün geliştiricileri, kendi oyuncularının karakter yaratmaları hakkında oldukça eğlenceli bir paylaşım yaparak oyuncularla dalga geçti. Geliştiriciler, son güncellemeyle birlikte hataların da azalmış olması gerektiğini belirtti.

Geçtiğimiz günlerde erken erişimle piyasaya sürülen Baldur's Gate 3, PC ve Mac'te muhteşem bir başlangıç yapmayı başardı. Kısa sürede RPG hayranlarını kendisine çekmeyi başaran oyun, geliştiricilerin bile beklentilerini aşarak neden uzun süredir beklendiğini kanıtladı.

Oyunun erken erişim olarak çıkmasıysa elbette oyunda bazı hataların olacağı anlamına geliyordu. Dolayısıyla geliştiriciler, sık sık yaptıkları güncellemeyle ufak tefek olan bu hataları en az düzeye indirmeyi amaçlıyorlardı. Bunun içinde yalnızca oyuncular tarafından sunulan geri dönüşlere değil, oyunda yer alan analiz sistemine de bel bağlanıyordu.

Biz size neler sunduk siz ne yaptınız?

Fakat bugün Baldur's Gate 3 tarafından paylaşılan güncelleme yazısında bu analiz sisteminin geliştiricilere başka nasıl veriler sunduğu da paylaşıldı. Kendi oyuncularıyla eğlenceli ve alaycı bir dilde konuşan Baldur's Gate 3 geliştiricileri, oyuncularının seçimleriyle dalga geçti.

Geliştiriciler, oyunda her türlü karakteri oluşturabileceğiniz panelde oyuncuların seçimlerinin oldukça absürt olduğunu paylaştı. Geliştiriciler "Tebrikler, standart Vault Dweller'ı oluşturdunuz. Bu ne gençler? Biz size şeytan gözleri, boynuzlar ve hatta kuyruklar verdik. Derinden hayal kırıklığına uğradık. Alışılmışın dışına çıkın. Bunun üstünde çok çalıştık!" ifadesine yer verdi.

Bunun yanı sıra oyun geliştiricileri, arka planda çalışan analiz sistemi hakkında daha fazla detayı önümüzdeki yazıda paylaşacaklarını açıkladı. Ancak geliştiriciler, sistem hakkında şimdilik bilmemiz gereken nokta olarak sistemin, oyunu daha iyi bir hale getirmek için hataları aktarmanınn yanı sıra oyunun nasıl oynandığını da kendilerine sunduğu olarak verdi.

Oyunda giderilen ufak tefek hataların giderildiği güncelleme notlarında oyunculara eğer hata alıyorlarsa DirectX 11 modunda oynamaları gerektiği hatırlatıldı. Ancak geliştiriciler, yeni güncellemeyle birlikte bu hataların daha az yaşanması gerektiğini de belirterek yazıyı sonlandırdı.