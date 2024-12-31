Getir, 2024 yılına ilişkin verilerini yayımladı. Böylelikle platformda en çok sipariş edilen ürünler gün yüzüne çıktı. İşte Getir'in paylaştığı istatistikler...

Türkiye'nin önde gelen hızlı teslimat şirketlerinden Getir, 2024 yılına ilişkin verilerini açıkladı. Şirketin açıkladığı veriler ile vatandaşların 2024 yılında en çok sipariş ettikleri yemek ve ürünler gün yüzüne çıkmış oldu. Gelin Getir'in 2024 yılı verilerine yakından bakalım.

Getir'in yemek sipariş birimi olan GetirYemek, bu yıl en çok lahmacun siparişlerine ev sahipliği yaptı. Bu lezzetli yemeği tavuk dürüm ve Adana kebap dürüm takip etti. Vatandaşların en çok tercih ettikleri çorba mercimek, tatlı ise waffle oldu. Öte yandan; Getir hizmetinde en çok sipariş edilen ürün cips, GetirBüyük’te ise su ve sebze ilk sırada yer aldı.

Tek seferde yapılan en yüksek harcama 20 bin 300 TL'ydi

Getir'in paylaştığı verilere göre tek seferde en yüksek sipariş tutarı, 20 bin 300 TL olarak kayıtlara geçti. Bir vatandaş, 490 adet suşi sipariş ederek bu rekora imza attı. GetirYemek'te ise bir vatandaş, yıl boyunca 1.126 sipariş sayısına ulaştı. Vatandaşların en yoğun sipariş verdikleri gün ise yerel seçimlerin gerçekleştiği 31 Mart 2024 tarihiydi.

Getir'in 2024'e ilişkin ilginç verileri şöyle: