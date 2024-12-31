Türkiye'nin önde gelen hızlı teslimat şirketlerinden Getir, 2024 yılına ilişkin verilerini açıkladı. Şirketin açıkladığı veriler ile vatandaşların 2024 yılında en çok sipariş ettikleri yemek ve ürünler gün yüzüne çıkmış oldu. Gelin Getir'in 2024 yılı verilerine yakından bakalım.
Getir'in yemek sipariş birimi olan GetirYemek, bu yıl en çok lahmacun siparişlerine ev sahipliği yaptı. Bu lezzetli yemeği tavuk dürüm ve Adana kebap dürüm takip etti. Vatandaşların en çok tercih ettikleri çorba mercimek, tatlı ise waffle oldu. Öte yandan; Getir hizmetinde en çok sipariş edilen ürün cips, GetirBüyük’te ise su ve sebze ilk sırada yer aldı.
Tek seferde yapılan en yüksek harcama 20 bin 300 TL'ydi
Getir'in paylaştığı verilere göre tek seferde en yüksek sipariş tutarı, 20 bin 300 TL olarak kayıtlara geçti. Bir vatandaş, 490 adet suşi sipariş ederek bu rekora imza attı. GetirYemek'te ise bir vatandaş, yıl boyunca 1.126 sipariş sayısına ulaştı. Vatandaşların en yoğun sipariş verdikleri gün ise yerel seçimlerin gerçekleştiği 31 Mart 2024 tarihiydi.
Getir'in 2024'e ilişkin ilginç verileri şöyle:
- Kahvaltı için 233 bin kişi yumurta ve sucuk sipariş etti.
- Bir günde 50 binden fazla siparişle en çok tüketilen ürün cips oldu.
- Sabah saatlerinde en çok süt ürünleri, öğlen ve akşam su-içecek, gece ise atıştırmalık sipariş edildi.
- Yıl boyunca en çok sipariş edilen ürün kategorisi su ve içecekken kışın ilk sırada atıştırmalık geldi.
- Yılın en sıcak günleri olan 21-23 Temmuz arasında 135 binden fazla dondurma sipariş edildi.
- İstanbul’dan bir kullanıcı 2024’te 636 kilogram karpuz siparişi ile en fazla meyve alan kişi olurken Ankara’dan bir kullanıcı ise 564 kilogram kuru soğan ile sebze kategorisinin birincisi oldu.
- Getir, bebekler için yaklaşık 50 bin emzik ve biberon siparişi ulaştırdı.
- Getir kuryeleri yıl boyu toplam 394 kez Ay’a gidip geldi.