Getir, n11'i Başka Bir Şirkete Devretti! İşte Yeni Sahibi

Getir, geçen yıl tüm hisselerini satın aldığı n11'i başka bir şirkete devretti. Bu hamle, şirketin yeniden yapılanmasının bir parçası olarak geliyor.

Hızlı teslimat hizmetiyle çok hızlı büyüyen ancak son dönemlerde düşüşte olan Getir, Haziran 2023’te e-ticaret platformu n11’i bünyesine katmıştı. Platform, o zamandan beri Getir çatısı altında faaliyet gösteriyordu.

Ancak bugün n11 hakkında beklenmedik bir gelişme yaşandı. Ticaret Sicil’de yer alan bilgilere göre n11, artık Getir bünyesinde değil.

n11, Getir bünyesinden çıkarak Borancılı Teknoloji'ye geçti

Yapılan açıklamalara göre n11’in şirketi “Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri Anonim Şirketi”nin Getir’den çıktı. Getir Perakende Lojistik Anonim Şirketi’nin doğrudan pay sahipliği oranı %100’den %0’a düştü.

n11’in yeni sahibi ise Borancılı Teknoloji Anonim Şirketi oldu. Bu şirket, artık platformun %100’üne sahip. Borancılı Teknoloji’nin Getir’in kurucuları arasında yer alan Serkan Borançılı’ya ait olduğunu belirtelim. Borançılı, bu şirkette tek ortak.

Getir’den geçmişte de benzer hamleler görmüştük. Örneğin 2023 sonunda Kuzeyden Su markasını elinden çıkararak yine Getir’in kurucu ortaklarından olan Tuncay Tütek’e devretmişti.

Getir, haziran ayında yeniden yapılanmaya gitme kararı almıştı. Bu kapsamda şirketin market ve yemek teslimatında çoğunluk hissesi Mubadala Investment’a geçerken Nazım Salur ve Getir kurucularının büyük ortak olarak yeni bir grup oluşturmuştu. Bu grup, n11, GetirBiTaksi, GetirAraç, Getirİş ve New York’ta faaliyet gösteren Fresh Direct’i yönetecekti.

Bu yüzden n11’in devrinin bu kapsamda atılmış bir adım olarak nitelendirebiliriz. Yakın zamanda yemek ve market teslimatı dışındaki BiTaksi gibi hizmetlerde de benzer hamleler görme ihtimalimiz var.