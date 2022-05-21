Getir, e-ticaret platformu n11.com ile geçtiğimiz aylarda ortaklık kurduğunu açıklamıştı. Dev şirket, şimdi de n11'i uygulamasına ekledi.

2015 yılında kurulan Getir, ülkemizin yanı sıra dünya çapında birçok ülkede hizmet vermeye devam ediyor. Yemek, market ürünleri siparişleri ve iş bulma hizmetleri gibi faaliyetleri bünyesinde bulunduran şirketin, geçtiğimiz haftalarda araç kiralama hizmeti vermeye başlayarak servislerini daha da genişlettiğini de sizlerle paylaşmıştık.

Bunun ek olarak birçok alanda hizmetleriyle bir ‘Süper Uygulama’ olarak da nitelendirilebilecek olan platformun, bundan birkaç gün önce GetirFinans isimli bir ‘finans’ hizmeti üzerinde çalıştığı da gelen haberler arasında yer almıştı. Getir, şimdi ise yeni bir hizmetini uygulamasına ekledi.

Getir, e-ticaret platformu n11’i uygulamasına ekledi

Getir, geçtiğimiz yılın kasım ayında popüler e-ticaret platformu n11.com’a hissedar olmak üzere başvuruda bulunmuştu. Bunun ardından ise şirketin kurucusu Nazım Salur, yaptığı açıklamalarla Getir’in n11.com’a ortak olduğunu resmen açıklamıştı. Dev platform, şimdi de n11 entegrasyonunu uygulamasına ekledi.

Uygulamanın ana sayfası incelendiğinde sağ alt köşede n11 kısmının yer aldığı görülebiliyor. n11 bölümüne tıkladığınızda da uygulama içindeki tarayıcı aracılığıyla popüler e-ticaret platformuna yönlendiriliyorsunuz. Bu da Getir uygulaması yoluyla n11’e ulaşılabileceğini ortaya koyuyor.

Türkiye’nin en büyük girişimlerinden biri olarak nitelendirilen Getir, hizmetlerini genişletmeye ve büyümeye devam ediyor. Şirket, birkaç ay önce 10 milyar dolar değerlemeyi aşarak ‘decacorn’ unvanını almayı başarmıştı.