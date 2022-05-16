Son dönemde globalde attığı önemli adımlar ve geliştirdiği hizmet alanlarıyla adından sıkça bahsettiğimiz Getir, 'GetirFinans' adında yeni bir hizmet üzerinde çalışıyor. Şirket tarafından verilen çok sayıda ilan, GetirFinans için yeni bir ekip kurulduğuna işaret ediyor.

Ülkemizde özelllikle pandemi döneminde kullanıcı sayısını artıran ve bu zorlu dönemde artan yatırımlarıyla 9 farklı ülkede hizmet vermeye başlayan Getir, hizmet alanlarını genişletmek için çalışmaya devam ediyor. Henüz bir ay önce 'Getirİş' isimli yeni hizmetini duyuran ve hemen arkasından da 'GetirAraç' ile araç kiralama hizmeti vermeye de başlayan Getir, yaşanan son gelişmelere bakılacak olursa şimdi de 'GetirFinans' isimli yeni bir proje üzerinde çalışıyor.

İsmini ilk kez geçtiğimiz sene duyduğumuz bu yeni Getir projesi, Eylül ayında Mastercard'ın genel müdürü Yiğit Çağlayan'ı CEO olarak bünyesine katmış ve proje de bu şekilde duyulmuştu. Henüz hakkında hiçbir detay bulunmayan bu proje için şimdi de LinkedIn üzerinden yeni iş ilanları paylaşıldı.

GetirFinans için ekip kuruluyor

Getir'in LinkedIn hesabından paylaşılan çok sayıda ilana bakılacak olursa, Getir, GetirFinans için gaza basmış durumda ve bu yeni proje için yeni bir ekip kurmaya çalışıyor.

GetirFinans için Android ve iOS uygulama geliştiricileri, yazılım test mühendisi, Java yazılım uzmanı, fintech alanında deneyimli iş analisti gibi pozisyonlar için arayışta olan Getir'in bu hizmeti ne zaman kullanıcılara sunacağı ya da hizmetin tam olarak ne sunacağına dair ise henüz hiçbir şey bilmiyoruz.

GetirFinans neler sunabilir?

Açıkçası henüz hakkında ortalıkta hiçbir bilgi olmadığı için GetirFinans'ın tam olarak neler sunacağına yönelik çıkarım yapmak da hiç kolay değil. Akla ilk gelenlere bakacak olursak GetirFinans, kartsız-bankasız para yatırma-çekme-ödeme gibi seçenekler sunacak bir hizmet olabilir; kripto entegresi olan ve tüm Getir hizmetleriyle senkronize çalışabilecek bir ödeme kanalı olabilir, tüm banka hesaplarının tek bir noktadan yönetilebileceği bir güvenli ödeme ağı olabilir... Yani aslında seçenek oldukça fazla.

Ancak dediğimiz gibi, henüz Getir'den bu konuda herhangi bir açıklama olmadığı için net bir şey söylemek mümkün değil; GetirFinans yukarıdakilerden biri olabileceği gibi hiçbiri de olmayabilir. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce GetirFinans, hangi alanda ve nasıl bir hizmet verecek? Cevaplarınızı bekliyoruz!