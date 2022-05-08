Türkiye'nin en büyük girişimlerinden olan Getir, Getirİş'in ardından bir hizmeti daha kullanıma sundu. Henüz herkeste bulunmadığı görülen 'GetirAraç' isimli bu özellik, kullanıcıların günlük veya saatlik araba kiralamasına olanak tanıyacak.

Türkiye’nin en büyük girişimlerinden biri olarak kabul edilen Getir, hem ülkemizde hem de dünyada hizmetlerini iyileştirmeye çalışmaya devam ediyor. 10 milyar dolar değerlemeye ulaşarak decacorn unvanını alan dev platform, geçtiğimiz haftalarda iş ve eleman bulmaya olanak tanıyan Getirİş’i kullanıma sunarak hizmetlerini genişletmişti.

Getir, GetirBüyük, Getir Çarşı, GetirSu, GetirYemek, Getirİş isimlerindeki hizmetleriyle birçok yerde faaliyet gösteren Getir, geçtiğimiz yıl ise farklı bir konuda bir hamle yapmıştı. Bizim de sizlere aktardığımız üzere dev şirket, araç kiralama şirketi MOOV’u 23 milyon dolarlık bir ücrete satın aldığını duyurmuştu. Bu da Getir’in araç kiralama işine girişebileceğini göstermişti. Şimdi ise bu konuda bir gelişme yaşandı.

Araç kiralama hizmeti GetirAraç, belli kullanıcıların beğenisine sunuldu

MOOV’u satın alan Getir, kullanıcıların araç kiralamasına olanak tanıyacak olan ‘GetirAraç’ isimli hizmeti kullanıma sunmaya başladı. Henüz her bölgede ve her kullanıcıda bulunmadığı görülen bu hizmetin, MOOV hesabı yoluyla kullanılabildiği görüldü.

GetirAraç hizmetinde saatlik ve günlük araç kiralanabildiği de yakalanan ekran görüntülerinde gözlemlendi. Bunun yanı sıra farklı segmentlerden farklı fiyatlara araç türlerinin hizmette bulunacağı, kilometre başına ücretlerin belirleneceği, avantajlı paketler gibi indirimli fırsatların kullanıcılara sunulacağı ve konumunuza yakın araçların uygulama üzerinden görülebileceği de hizmetten gelen fotoğraflarda yer aldı. Ayrıca aracı size getirmediklerini, kiralayacağınız araca sizin gitmeniz gerekeceğini de sözlerimize ekleyelim. Şu an gözlemleyebildiğimiz kadarıyla bulunan araçlar arasında Renault Clio, Kia Picanto 1.0 ve Kia Stonic 1.4 gibi araçlar yer alıyor.

2015 yılında kurulan Getir, araç kiralama özelliğiyle birlikte hizmet çeşitliliğini artırmaya devam ediyor. Bu durum da platformun, artık bir ‘Super App’ olarak nitelendirilebileceğini ortaya koyuyor. Türkçe’ye ‘Süper Uygulama’ olarak aktarılabilen bu terim, sektörü ile alakalı konularda her türlü hizmeti vermeyi başarabilen uygulamalara deniyor. Getir’in, araç kiralamadan market alışverişine kadar birçok farklı hizmeti uygulaması üzerinden sağlaması da ‘Super App’ olarak gösterilebileceği anlamına geliyor.