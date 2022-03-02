Geyikten İnsana Bulaşan Bir Koronavirüs Tespit Edildi

Kanada'da bir geyikten insana COVID-19 bulaştığı tespit edildi. Bulaşan virüsün, orijinal koronavirüsün 76 noktadan mutasyona uğramış yeni bir versiyonu olduğu tespit edildi. Uzmanlar, "Yeni bir salgın gelir mi?" sorusu hakkında bir şeyler söylemek için daha fazla veriye ihtiyaç olduğunu açıkladılar.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle gündemde ikinci plana gerileyen koronavirüs pandemisi ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kanada'da bir grup bilim insanı, at kuyruklu geyiklerden insanlara bulaşan bir koronavirüs tespit etti. Şu ana kadar yalnızca 1 vaka tespit eden bilim insanları, virüsün geyiklerden insanlara bulaşıp bulaşmayacağını ispatlayabilmek için daha fazla veriye ihtiyaç duyduklarını açıkladılar.

bioRxiv'de paylaşılan ancak şu an için hakemli bir dergide yayımlanmayan bulgular, at kuyruklu geyiklerden insana bulaşan virüsün orijinal SARS-CoV-2'den farklı olduğunu ortaya koyuyor. Yapılan incelemelere göre bu virüs, 76 mutasyona sahip bir varyant. Mutasyonların 23 tanesinin daha önce farklı canlılarda da tespit edildiği açıklandı.

17 geyiğin koronavirüs testi pozitif çıktı

Kanada'da yapılan çalışmalar kapsamında yüzlerce geyiğe koronavirüs testi yapıldı. Yapılan testler sonucunda 17 geyikte virüs tespit edildi. Bu virüslerin ortak noktası, hepsinin de bu 76 mutasyonlu varyant oluşuydu. Uzmanlar, verilerin önemli olduğunu ancak yine de geyikten insana bulaşabilecek bir varyant hakkında konuşmak için erken olduğunu söylüyorlar.

Koronavirüs demişken; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bir süredir önemli açıklamalar yapıp, günün ilerleyen saatlerini işaret ediyor. Fahrettin Koca'nın ne söyleyeceği şu an için bilinmiyor ancak bu açıklamanın bir süredir beklendiği vurgusu yapılıyor. Bu konudaki en net bilgiyi Fahrettin Koca'nın bu akşam yapacağı açıklamadan sonra edinebileceğiz...