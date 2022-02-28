Bilim Kurulu Üyesinden "Oh" Dedirten COVID-19 Açıklaması

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, pandemiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Prof. Özlü, salgının devam ettiğini ancak virüsün gücünü yitirmeye başladığını, güzel günlerin çok da uzak olmadığını söyledi.

Koronavirüs pandemisi, gündemin hareketliliği nedeniyle geri plana düşmüş olsa da hala hayatımızın bir gerçeği. Öyle ki can kayıpları da vaka sayıları da hala üst seviyelerde ve salgının ne zaman biteceği hala büyük bir muamma. Ancak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, umut veren bir açıklamada bulundu.

Prof. Dr. Tevfik Özlü tarafından yapılan açıklamalarda salgının hala devam ettiği ancak virüsün gücünü kaybetmeye başladığı ifade edildi. Şu an için salgının sona erdiğinin söylenemeyeceğini ifade eden Özlü, her şeye rağmen önümüzdeki günlerin güzel olacağını ifade etti. Bilim kurulu üyesine göre ne olursa olsun tedbirleri elden bırakmamak gerekiyor.

"Virüs gücünü kaybediyor"

"Salgın bitti, işler yoluna girdi gibi düşünmemek lazım. Elbette geçen yıla göre, bir önceki yıla göre daha iyi durumdayız. Salgını daha iyi yönetebiliyoruz. Artık evlerimizde oturmamız gerekmiyor. Hayata döndük. İşlerimizi yapıyoruz. Okulumuza gidiyoruz, aşılıyız. Kendimizi virüs karşısında daha güçlü hissediyoruz. Salgın elbette eskisi gibi değil, virüs gücünü kaybediyor ama hala öldürmeye devam ettiğini, yayıldığını biliyoruz. Tedbirli olursak, herkes, hem kendini ve sevdiklerini korumak için sosyal sorumluluk duygusuyla hareket ederse, en az hasarla bu süreci atlatacağız. Özellikle yazın açık havada, güneşli sıcak ortamda bulaşma daha da azalacağı için güzel günler bizi bekliyor diye umut ediyorum." diyen Prof. Özlü, hastalık dolu günlerde sona gelindiğini bu sözlerle açıklamış oldu.

Prof. Dr. Tevfik Özlü, salgının son durumuyla ilgili de açıklamalarda bulundu. Tedbir vurgusu yapan bilim kurulu üyesi, "Okullarda toplum içinde kişiden kişiye bir pozitif kişi bulunsa bile pek çok kişiye bulaştırabiliyor. Bu bakımdan mesafeyi korumak, maskemizi sosyal alanlarda takmak, kapalı alanlarda diğer insanlarla birlikte uzun süre kalmamak, bunlara dikkat etmek lazım. Maalesef bu şekilde hareket edilmezse kaybettiğimiz yurttaşlarımız var. Her gün bakıyorsunuz 250 civarında yurttaşımızı kaybetmeye devam ediyoruz. Yani bunlar az değil. Her ölüm çok zordur. 'Ateş düştüğü yeri yakar' derler ama baktığınız zaman bir uçak dolusu insan vefat ediyor her gün." ifadelerini kullandı.