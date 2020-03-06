Çinli akıllı telefon üreticisi Gionee, arkadan Huawei Mate 20’yi önden ise Mate 30’u andıran yeni modeli G6’yı tanıttı. 5.000mAh kapasiteli oldukça büyük bir bataryadan beslenen telefon, sadece 100 dolarlık bir fiyat etiketine sahip.

İsmini çok az kişinin bildiği Çinli üreticilerden biri olan Gionee, görünüm itibarıyla Huawei klonu diyabileceğimiz yeni telefonu G6’yı gün yüzüne çıkardı. Arka tarafta, 12MP + 2MP olmak üzere iki kamera ve iki LED flaştan oluşan dikdörtgen bir kamera modülüne sahip olan cihaz, bu anlamda Huawei Mate 20 Pro’yu bir hayli andırıyor.

Telefonunun damla çentikli ekranı ise bir başka Huawei telefonu Mate 30’dan ilham almış gibi görünüyor. İlginçtir ki cihazın tanıtım afişlerindeki duvar kağıtları da Samsung Galaxy S20 serisine ait.

Gionee G6 tasarımı

Gionee G6, 720 × 1520 çözünürlük sunan 6.2 inçlik bir ekrana sahip. Ekrandaki su damlası şeklindeki çentikte 13 megapiksel çözünürlüğünde bir selfie kamerası yer alıyor. İsmi açıklanmayan sekiz çekirdekli bir MediaTek işlemcisine sahip olan telefon, 4GB RAM ve 64GB dahili depolama alanı ile geliyor.

USB Type-C bağlantı ile şarj edilen 5.000mAh büyüklüğünde bir bataryadan beslenen Gionee G6, kutusundan Android 9 Pie işletim sistemi ile çıkıyor. Gelelim fiyata. bataryası dışında oldukça mütevazi bir telefon olan Gionee G6, yalnızca 100 dolarlık (608 TL) bir fiyat etiketine sahip.