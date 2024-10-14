Giresun'da dünyada daha önce görülmemiş, tüm organların ters dönmesi ve buna bağlı siroz ortaya çıkan bir vakaya rastlandı. "Giresun Sendromu" ismi verilen hastalık, tıp literatürüne girdi.

Türkiye’de tıp dünyasına girecek önemli bir gelişme yaşandı. Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, organların yer değiştirmesi ve buna bağlı olarak siroz gelişmesiyle oluşan bir vaka gözlemledi.

Bu vakaya “Giresun Sendromu” ismi verildi. Giresun Sendromu’nun dünya tıp literatürüne eklendiği ifade edildi.

Dünyada ilk kez görüldü

Hastane tarafından gelen bilgilere göre bu hastalık, dünyada ilk kez Giresun’da görüldü. Bu nedenle de “Giresun Sendromu” olarak tıp dünyasına ismini yazdırdı. Hastaneden Gastroenteroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cumhur Dülger, açıklamasında şunları söyledi:

“Dünyada ilk defa tüm organları ayna görüntüsünde ters dönmüş bir hastamızda kalp yetmezliğine bağlı siroz tespit ettik. Bu vakayı ulusal ve uluslararası kongrelerde hakemlerin onayıyla tıp literatürüne kazandırdık ve ona ‘Giresun Sendromu’ ismini verdik.”

Dülger, organların ters yerleşiminin nadir de olsa görüldüğünü ancak bu vakada tüm organların yer değiştirdiğini ve sirozun ortaya çıktığını aktardı. Hastaların, normal kapasitelerinde çalışamadığı, yürüyemediği ve ömürlerinin kısaldığını söylerken karaciğer fonskiyonlarındaki bozulmaların zamanla daha belirgin hâle geldiğinin altını çizdi. Ayrıca tedavi edilmezse hayatı tehdit eden boyutlara ulaşabildiğini belirtti. Şu anda hastalığın tespit edildiği hastanın tedaviler sayesidne durumunun iyi olduğunu da ekledi.

Peki Giresun Sendromu’nun semptomları neler? Bulgulara göre nefes darlığı, karında sıvı toplanması, hâlsizlik gibi şikâyetler oluşabiliyormuş. Hasta da karaciğer sirozu belirtileriyle hastaneye başvurmuş.