GitHub CEO’su Nat Friedman, firmanın köleliği anımsatması sebebiyle üstünlük belirten ‘master’ ifadesi yerine ‘main’ terimine geçme konusunda çalıştıklarını ifade etti. Bununla beraber birçok teknoloji devi, bu harekete destek konusunda adımlar atmaya başladı.

ABD merkezli kod yönetimi firması GitHub, son günlerde ABD'de meydana gelen olayları da dikkate alarak bu kararı vermiş durumda. Tabii ki bu duruma yönelik düzenlemeler yapan tek firma GitHub değil. Android Open Source Project ve Grammarly gibi firmalar da terminoloji tabanlarında bazı ırkçı ifadelere yönelik düzenlemeler yapmış durumda.

ZDNet tarafından paylaşılan bir göre LinkedIn mühendisi Gabrial Csapo ve Apple mühendisi John Wilander da firma içinde yer alan kütüphaneleri ve veritabanlarını bu terimler konusunda düzenleme üzerine çalışıyor.

Irkçı ifadeler, birçok firmanın gündeminde:

Irkçı ifadeler konusunda düzenlemeye giden firmalara ek olarak Curl ve PHPUnit gibi programlama dilleri de kütüphanelerini değiştiriyor. Sektörde kullanılan ‘Beyaz Liste’ ve ‘Kara Liste’ ifadeleri de yerlerini ‘Güvenilir/Onaylanan Liste’ ile ‘Güvenilmeyen/Onaylanmayan Liste’ ifadelerine bıraktı. Bu durumun farkındalık konusunda büyük artıları olduğu su götürmez bir gerçek olsa da geliştiriciler için bu değişiklikler oldukça zor olacak diyebiliriz. GitHub’da görev alan Maya Kaczorowski ise tüm endüstrinin bu yeni terimleri benimsemesi konusunda çalışmalarına devam ediyor fakat bu yeniliğe ayak durdurmayacak şirketler de olabilir.

Irkçı ifadeler birçok firma tarafından henüz gündeme getiriliyor olsa da aslında bazı firmalar bunu yıllar öncesinde yapmış durumda. Örneğin; Drupal firması bu değişikleri 2014 yılında yaparken Python, 'master/slave' ifadelerini 2018 yılında tamamen kaldırdı. Birleşik Krallık hükûmeti bünyesindeki siber güvenlik ağıysa geçtiğimiz ay ‘Beyaz Liste’ ve ‘Kara Liste’ ifadelerini kullanmayı bıraktı.

Teknoloji camiasında gündeme gelen ve ırkçı ifadelerin değiştirilmesi adına başlatılan bu hareketin özellikle ‘Black Lives Matter’ hareketi açısından son derece olumlu bir adım olduğunu söyleyebiliriz.