Yazılım projelerinin depolandığı ve ortak çalışma gruplarının oluşturulduğu bir platform olan GitHub, platformda artık daha 'doğru' terimler tercih edeceklerini ve mevcut dildeki ırkçılık kökenli ifadelerin değişeceğini ifade etti. Yapılan açıklamaya göre artık master (efendi) ve slave (köle) gibi terimlerin yerine başka terimler kullanılacak.

Yazılım projelerinin depolanmasında ve paylaşılmasında önemli bir kaynak olan GitHub, platformda kullanılan terimlerde değişikliğe gitmeye karar verdi. Github’ın değişiklik kararını, bizzat GitHub Başkanı Nat Friedman açıkladı.

Nat Friedman’ın Twitter’da Chrome geliştiricisi Una Kravets’e tweet ile verdiği bir yanıt, GitHub’ın yapacağı değişikliklerin detaylarını gösteriyor. Friedman’ın tweetine göre GitHub’da artık 'efendi' anlamına da gelen master yerine 'ana' anlamına gelen main terimi kullanılacak.

Una Kravets, kodlamada kodun ana sürümü için kullanılan master kodu terimi yerine gelecek olan main’in daha kısa ve daha kolay akılda kalıcı olduğunu söyledi. Kravets, yeni terimin aynı zamanda siyahilerin kendilerini daha rahat hissetmelerini sağlayacağını da sözlerine ekledi.

GitHub’ın master ve origin terimlerini seçen Petr Baudis ise daha önce yaptığı açıklamalarda bu master yerine main ve origin yerine upstream terimlerini seçmiş olmayı birçok kez dilediğini söylemişti.

Bir süre önce Microsoft tarafından satın alınan GitHub’ın kullanıcıları, proje sürümleri ve dalları için tercih ettikleri terimleri kullanabiliyorlar. Ancak GitHub’ın varsayılan terimleri değiştirmesi, geliştiricilerin de bu yönde adımlar atmaya başlamasını sağlayabilir.

Yazılım dünyasının terminolojisi hakkında 2018 yılında yapılan bir çalışma, kullanılan dilin yalnızca ırkçı kültürü yansıtmakla kalmadığını, aynı zamanda bu kültürün güçlenmesini, meşrulaşmasını ve sürekliliğini sağladığını öne sürüyor.

George Floyd’un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protesto gösterilerinden sonra daha terimlerde değişliğe gitmeye karar veren tek kuruluş GitHub değil. Apple da “kara liste” ve “beyaz liste” terimleri yerine “engellenenler listesi” ve “izin verilenler listesi” terimlerini kullanmaya karar verdi.

2018 yılında Python yazılım dilinde de benzer ırkçı kökenleri ifadeler kaldırılırken Drupal, 2014’te kodlarında yer alan “master” ve “slave” terimleri yerine “primary” ve “replika” terimlerini kullanmaya başlamıştı. Google’ın açık kaynaklı tarayıcı projesi Chromium’da da daha kapsayıcı bir dil için değişiklikler çok önceden yapılmıştı.