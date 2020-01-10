NYT'a Göre 2020 Yılında Görmek İsteyeceğiniz 52 Yer

New York Times, 2020 yılında yeni yerler keşfetmek isteyenler için gitmek isteyebilecekleri 52 yeri listeledi. Dünyanın pek çok farklı bölgesinden yerin bulunduğu listede Türkiye'den de bir şehir yer alıyor.

Yaklaşık 170 yıllık bir basın kuruluşu olan New York Times, dünyanın en eski günlük gazetelerinden biridir. Hem yerel hem de uluslararası pek çok içerik yayınlayan Amerika Birleşik Devletleri menşeili gazete, son yayınladığı liste ile yeni yerler keşfetmek isteyenlerin ziyaret edebilecekleri 52 noktayı açıkladı.

‘2020’de Gidilebilecek 52 Yer’ başlıklı liste, dünyanın pek çok farklı noktasından şehirleri ve turistik bölgeleri içeriyor. Ayrıca listede Türkiye’den bir kentin de yer aldığını belirtelim. Peki, New York Times’a göre 2020’de gidip görmeniz gereken ilk yer neresi? Tarihi gazetenin bu soruya yanıtı, ABD’nin başkenti olan Washington.

Listenin ikinci sırasında, Karayipler’in en güzel bölgelerinden olan Britanya Virjin Adaları bulunuyor. Kuzey Amerika kıtasına oldukça yakın bir bölgede yer alan bu adalar topluluğu, buna rağmen Britanya Krallığı’na bağlı durumda. Güney Amerika kıtasının göbeğindeki Bolivya’da bir kasaba olan Rurrenabaque ise listenin üçüncü sırasında yer alıyor.

2020 yılında gitmek isteyebileceğiniz ilk 10 yer:

Washington, ABD Britanya Virjin Adaları, Britanya Rurrenabaque, Bolivya Grönland, Danimarka Kimberley Avustralya Paso Robles, ABD Sicilya, İtalya Salzburg, Avusturya Tokyo, Japonya Kayserya, İsrail

Yukarıda da belirttiğimiz gibi listede Türkiye’den de bir bölge bulunuyor. New York Times’a göre Antakya, 2020 yılında görmek isteyebileceğiniz yerler arasında 34. sırada yer alıyor. Listede Antakya’nın hemen üzerinde Tacikistan, hemen altında ise Almanya’nın Leipzig kenti yer alıyor.

New York Times, resmi internet sitesinde yayınladığı listede, gidilmesini tavsiye ettiği yerler hakkında detaylı bilgiler de paylaştı. Bu bilgilere, buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.