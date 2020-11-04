Akıllı telefonlar için oluşturduğu konsept tasarımlardan tanıdığımız Evan Blass, Google'ın yeni Gmail logosundaki tasarım hatasını ortaya çıkararak logoyu elden geçirdi ve logoyu, olması gereken 'doğru' haline getirdi.

Geçtiğimiz haftalarda Gmail, Drive, Haritalar gibi popüler uygulamaları için yeni bir uygulama simgesi paketi yayımlayan Google, kullanıcılardan epey tepki almıştı. Zira Google, yeni uygulama paketi ile popüler uygulamalarının simgelerini ikonik renk paletiyle güncellerken, aynı zamanda tüm simgelerin birbirine yakın görünüme kavuşmasına neden olmuştu.

Aslına bakacak olursak Google, uygulama simgelerinin ‘şeklinde’ çok fazla değişikliğe gitmedi. Değişiklik daha çok simgelerin renklendirilmesi noktasında gerçekleşti. Örneğin; Gmail’in eski simgesi, beyaz bir zarf üzerindeki kırmızı ‘M’ harfinden oluşuyordu. Gmail’in simgesi hala beyaz arka plan üzerine M harfinden oluşuyor ancak artık M harfi kırmızı yerine mavi, kırmızı, sarı ve yeşil renklerinin bir karışımından oluşuyor.

Google'ın yeni uygulama simgeleri

Daha önce pek çok akıllı telefon için daha tanıtılmadan sızıntılardan yola çıkarak konsept tasarımlar oluşturan Evan Blass, şimdi de Google’ın tartışmalı “Gmail logosunu” ele aldı ve tasarımı yeniden oluşturdu. Aslına bakacak olursak Blass, yeni Gmail tasarımına neredeyse hiç dokunmadan yalnızca renkleri yeniden konumlandırmış durumda. Ancak Blass’ın logosunun neden göze daha hoş geldiğini konuşmadan önce iki logoyu inceleyelim.

Orijinal Gmail logosu ve Evan Blass'ın Gmail logosu

Evan Blass’ın renklerini yeniden düzenlediği Gmail logosu, orijinal Gmail logosuna göre daha göze hitap eden bir görünüm sunuyor. Bunun temel nedeni ise Blass’ın renkleri yerleştirirken ‘doğruluğa’ daha fazla önem vermesi. Örneğin; orijinal logoda kırmızı ile mavinin kesişim noktasında koyu kırmızı renk bulunuyor. Gerçekte ise mor olması gerekiyordu. Blass, yeniden düzenlediği logoda yine Google renk paletini kullanarak renkleri doğru şekilde yerleştirdi ve kesişim noktalarında doğruluğu es geçmedi. Bu nedenle de Blass’ın logosu, orijinal Gmail logosundan daha göze hoş bir görünüm sunuyor.