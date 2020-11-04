Rekabet Kurulu'nun Google'a yönelik soruşturmasında, bugün bir savunma toplantısı gerçekleştirildi. İnternet üzerinden gerçekleştirilen toplantı da her iki taraf da kendini savundu. Kurul, Google'a yönelik nihai kararını 19 Kasım'da açıklayacak.

Türkiye, bir süre önce ABD merkezli teknoloji devi Google'a yönelik bir soruşturma başlattı. Bu soruşturmanın gerekçesi, genel arama pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanmasıydı. Bugünse konuyla ilgili sözlü savunma toplantısı gerçekleştirildi. Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle başkanlığında gerçekleştirilen toplantı, internet üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Toplantı kapsamında bir temsilci, "genel arama sonuçlarının en üstünde, reklam niteliği belirsiz olarak ve yoğun bir şekilde metin reklamlarına yer vermek suretiyle kendisine reklam geliri getirmeyen organik sonuçların içerik hizmetleri pazarındaki faaliyetlerini zorlaştırdığını" iddia etti. Temsilciye bu iddia, Google'a idari para cezası uygulanmasını gerektiriyordu. Google ise şirketin metin reklamı uygulamasının Rekabet Hukuku'na uygun olduğunu ileri sürdü.

Soruşturma temsilcisine göre Google, kendine verilecek bir süre içerisinde organik sonuçlar için yeni bir önlem almalı. Temsilciye göre alınacak bu önlemler, reklam niteliğindeki içeriklerle organik sonuçlar arasındaki ayrımı ortadan kaldırmalı. Google'ın aldığı ve alacağı tedbirleri de yetkililere bildirmesini isteyen temsilci, 5 yıl boyunca da yılda bir kez olmak üzere Rekabet Kurulu'na rapor vermesi gerektiğini söyledi. Temsilci, söz konusu şartların eksiksiz bir şekilde yerine getirilmemesi durumunda, Google'a günlük olarak idari para cezası kesilmesi gerektiğini söylüyor.

Google tarafından yapılan savunmada, şirketin reklam algoritmasının diğer platformlardan çok daha gelişmiş olduğu ve reklamlı içeriklerle organik içeriklerin de bu yüzden birbirinden ayrılıp, açık bir şekilde tüketicilere sunulduğunu söyledi. Google yetkililerine göre böylesi bir durum, idari para cezası ya da tedbir kararına yol açamaz. Kısacası her iki taraf da sonuna dek, kendisinin haklı olduğunu ileri sürdü.

Google ayrıca, reklam algoritmalarının düşük bütçeli Türk şirketler için de avantajlı olduğunu söyledi. Yetkililere göre reklam için devasa bütçeler ayıramayan küçük çaplı kurumlar, Google sayesinde isimlerini duyurma imkanı yakalıyorlar. Bu durumun değişmemesini istediklerini ileri süren Google yetkilileri, Rekabet Kurulu'nun taleplerinin maliyet artışına yol açacağını, bunun da reklam fiyatına yansıyıp, küçük çaplı kurumlara zarar vereceğini söyledi.

Savunma toplantısı, nihai bir karar doğurmadı. Ancak yapılan açıklamalara göre Rekabet Kurulu, Google'a yönelik kararını 19 Kasım'da açıklayacak. Bunun öncesindeki bir tarihte Google'a yönelik bir karar alınırsa da bu karar, Rekabet Kurulu internet sitesi üzerinden kamuoyu ile paylaşılacak.