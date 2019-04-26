Eski Gmail Tasarımcısı, Oldukça İşlevsel Bir Eklenti Sundu

Gmail, dünya çapında ciddi bir kullanım oranına sahip fakat uygulamanın masaüstü versiyonundaki dağınıklık, uzun süredir kullanıcıların dikkatini çekiyordu. Bu konuya el atmaya karar veren eski Gmail tasarımcısı Michael Leggett, Gmail'i daha basit hâle getiren bir eklenti geliştirdi.

Google'ın büyümesinde büyük pay sahibi olan Gmail, sık sık iyileştirmeler ve yeniliklerle güncelleniyor olsa da masaüstü versiyonu için yeterli düzen hâlâ sağlanmış değil. Bu konudaki şikâyetleri fark eden Gmail'in eski tasarımcılarından Michael Leggett, programın masaüstü sürümü için kolları sıvadı.

Leggett'ın geliştirmiş olduğu Simplify adlı eklenti, Gmail'in masaüstü sürümünü bir hayli basit hâle getiriyor. Gmail'in birçok işlevinin yerini değiştirerek minimal bir tasarım sunan eklenti, Google'ın Chrome Web Mağazası'nda indirmeye açık durumda.

Hemen hemen 10 yıldır Gmail için fikirler üreten Leggett, aynı zamanda sıkı bir kullanıcı olduğu için eklentide herhangi bir reklam ya da rahatsız edici öge kullanmadı. Buna ek olarak oldukça alçak gönüllü davranan Leggett, eklentinin kodlarını GitHub'da paylaştı.

Michael Leggett, elinden geldiğince eklentiyi ücretsiz tutacağının sözünü de verdi. Simplify adlı Gmail eklentisine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.