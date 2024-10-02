Gmail, e-posta deneyimini geliştiren yeni "özet kart" özelliğini tanıttı. Kullanıcılar önemli bilgilere hızlı erişim sağlayabilecek.

Google, 2 Ekim itibarıyla Gmail kullanıcılarının e-posta deneyimini iyileştirmek için yeni bir özellik tanıttı. Yeni sunulan bu “özet kartlar”; paket takibi, uçuşa check-in yapma gibi işlemleri hızlandıracak ve gelen kutusundaki önemli bilgilerin daha iyi organize edilmesini sağlayacak.

Yeni özet kartları e-postaları farklı kategorilerde düzenleyerek, Satın Alımlar, Etkinlikler, Faturalar ve Seyahat gibi başlıklar altında sunulacak. Bu sayede, kullanıcılar birçok e-postayı tek tek okumak zorunda kalmadan, makbuzlar veya seyahat onayları gibi önemli bilgilere hızlıca ulaşabilecek. Örneğin, kullanıcılar artık bireysel e-postaları okumadan önemli belgelerine hızlıca ulaşabilecekler. Her bir özet kartı, kullanıcıların ihtiyaç duyduğu bilgileri bir arada sunarak işlemlerini kolaylaştıracak.

Gmail'de önemli tarihleri takip etmenin yeni yolu

Kartların altında yer alan mavi butonlar sayesinde, kullanıcılar paket takibi yapabilir, biletlerini görüntüleyebilir veya faturalarını ödemek için hatırlatıcı ayarlayabilirler.

Özelliğin sunulmasıyla birlikte Gmail, “Yakında Olacak” adıyla yeni bir bölüm de ekleyecek. Bu bölüm kullanıcılara önemli tarihleri ve yaklaşan etkinlikleri organize bir şekilde sunacak ve kullanıcıların Gmail aramalarında görünür olacak. Gmail, yeni özet kartları ile birlikte ihtiyaç duyulan bilgilere hızlı erişimi sağlayarak e-posta yönetimlerini daha verimli hale getirmeyi amaçlıyor.