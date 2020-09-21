Apple, iOS 14.2'nin İlk Açık Betasını Yayınladı

Güncellemelerine hız kesmeden devam eden Apple, iOS 14.2'nin ilk açık beta sürümünü yayınladı. Yayınlanan güncelleme, Denetim Merkezi için Shazam entegrasyonu, Büyüteç'e 'Kişi Algılama' özelliği ve diğer birkaç yeniliğini beraberinde getiriyor.

Cupertinolu teknoloji devi Apple, yeni işletim sistemi iOS 14'ü geçtiğimiz günlerde iPhone 6s ve üzeri akıllı telefona sahip olan kullanıcıları için yayınlamıştı. Birçok özelliği beraberinde getiren ana sürüm güncellemesinin ardından iOS 14.2'nin ilk geliştirici betasını da yayınlayan şirket, şimdi de iOS 14.2'nin ilk açık beta sürümünü yayınladı.

Geliştirici beta sürümünden yalnızca dört gün sonra gelen herkese açık beta, Apple Beta Software Program web portalından edinilebiliyor. Yeni güncellemeye geçmeden önce iOS 14.2 açık beta güncellemesiyle birlikte iPadOS 14.2 açık beta güncellemesinin de yayınlandığını belirtelim.

Neler geldi?

Apple, güncellemenin sürüm notlarını paylaşmasa da şimdiye dek keşfedilen bazı yenilikler bulunuyor. Bunlar arasında Denetim Merkezi'nde Shazam için yeni bir simge, kişiler arası mesafeleri ölçmek için Büyüteç'e eklenen 'Kişi Algılama' seçeneği ve Denetim Merkezi'nde yapılan diğer tasarım değişiklikleri yer alıyor.

Bu noktada kullanıcılar, 'Ayarlar' uygulamasındaki 'Denetim Merkezi' seçenekleri aracılığıyla 'Shazam Müzik Tanıma' özelliğini Denetim Merkezi'ne ekleyebilir. Gerekli ayarlamaları yaptıktan sonra özelliği kullanmak için Denetim Merkezi'ni açın (iPhone X ve üzeri modeller için ekranın sağ üst köşesinden tutun ve aşağı kaydırın, daha önceki modeller için ekranın altından tutun ve yukarı kaydırın) ve ardından Shazam simgesine dokunun.

Apple'ın potansiyel veri kaybı ve diğer sorunların önüne geçmek için kullanıcıların beta sürümlerini birincil aygıtlara yüklemekten kaçınmasını tavsiye ediyor hatırlatalım. Bir başka deyişle beta sürümlerini ikincil veya gerekli olmayan cihazlarınıza yüklemeniz, yükleme yapmadan önce de önemli verilerinizi yedeklemeniz sizin için çok daha iyi olabilir.

Açık beta güncellemesini indirmek için Apple'ın beta test programına kaydolmuş olmanız gerekiyor. Programa kaydolmak ve açık beta güncellemelerine ulaşmak için buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.