God of War Ragnarök Çıkış Tarihi Açıklandı [Video]

Sabırsızlıkla beklenen God of War Ragnarök'ün çıkış tarihi en sonunda bugün açıklandı. Oyunun 9 Kasım 2022'de piyasaya sürüleceği duyuruldu.

Son olarak 2018 yılında PlayStation özel oyunu olarak yayınlanan, geçtiğimiz aylarda PC’ye gelen God of War, oyun dünyasında yılların eskitemeyeceği yapımlar arasındaki yerini almış durumda. Popülerliğini yitirmeden oyuncuların bireysel en iyiler listesinde her zaman yer edinen oyunun devam oyunu da haliyle sabırsızlıkla bekleniyor.

İşte bugün, oyun dünyasının büyük merakla beklediği açıklama geldi. Oyunun geliştiricisi Santa Monica Studio, God of War Ragnarök’ün çıkış tarihini açıkladı. PlayStation 5 ve PlayStation 4 için yayınlanacağı açıklanan oyunun çıkış tarihi, sandığımızdan çok daha yakın oldu.

God of War Ragnarök çıkış tarihi:

Stüdyo tarafından paylaşılan duyuruya göre God of War Ragnarök, 9 Kasım 2022’de piyasaya sürülecek. Stüdyonun tek sürprizi de bu çıkış tarihi olmadı. Sony, God of War: Ragnarök’ten yeni bir tanıtım videosu daha paylaştı. Görsel efekt ile oluşturulan video da şu şekildeydi:

God of War Ragnarök tanıtım fragmanı:

Sony, God of War Ragnarök’ün ön siparişinin 15 Temmuz 2022’de başlayacağını açıkladı. Oyunu ön sipariş ile alanlar, Kratos Rise Snow Armor ve Atreus Risen Snow Tunic kozmetiklerine ücretsiz sahip olacak. Oyunun satışa sunulacak paketleri ve sunacakları şu şekilde olacak:

God of War Ragnarök - Standard Edition

God of War Ragnarök - Digital Deluxe Edition

Krados Darkdale zırhı

Atreus Darkdale kıyafeti Blades of Chaos için Darkdale Blades sapı Leviathan Axe için Darkdale Axe sapı Resmi God of War Ragnarök dijital müzikleri Dark Horse Digital Mini sanat kitabı Avatar seti PlayStation 4 teması

God of War Ragnarök - Collector’s Edition Digital Deluxe Edition avantajlarıyla birlikte, God of War Ragnarök için para puan kodu Steelbook Vitrin 2 inç boyutunda Vanir Twings oyması Dwarven zar seti 16 inç boyutunda Mjölnir replikası

God of War Ragnarök - Jötnar Edition Digital Deluxe Edition avantajlarıyla birlikte, God of War Ragnarök için para puan kodu Bear McCreary müziğinin 7 inçli vinil plakı Falcon, Bear ve Wolf Pin seti Legendary Draupnir yüzüğü Brok’un zar seti Yggdrasil kumaş haritası Steelbook vitrin 2 inç Vanir Twing oyması 1 inç Mjölnir replikası



Oyunda Türkçe altyazı seçeneği de olacak:

PlayStation Türkiye, God of War Ragnarök'ün Türkçe altyazı seçeneğiyle çıkacağını resmen açıkladı.