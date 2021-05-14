God of War Ragnarok'un Çıkış Tarihi Ertelenmiş Olabilir

Bloomberg'den Jason Schreier'e Sony, God of War Ragnarok'un çıkış tarihini aylar önce erteledi ancak henüz resmi bir duyuru yapılmış değil. Schreier, Sony'nin bir sonraki etkinlikte resmi duyuruyu yapabileceğini söylüyor.

Milyonlarca kişinin sevgisini kazanmış olan God of War oyun serisi, hiç şüphesiz Sony'nin en başarılı PlayStation özel oyunları arasında yer alıyor. Gerek satış rakamları gerekse oyunculardan gelen geri dönüşlerle şirketin yüzünü her daim güldürmeyi başaran seri, son olarak 2018 yılında piyasaya sürülen yedinci oyunla karşımıza çıkmıştı.

Geliştiriciliğini SIE Santa Monica Studio'nun üstlendiği bu oyunun ardından oyuncular, yeni God of War oyununu merakla bekliyorlardı. Hayranları çok fazla bekletmek istemeyen Sony ise serideki bir sonraki oyun olacak God of War Ragnarok'u geçtiğimiz eylül ayında duyurmuştu. O tarihten beri hakkında pek fazla şey yazılıp çizilmeyen oyunun ertelendiği iddia ediliyor.

God of War Ragnarok, sessizce ertelenmiş olabilir:

Duyurulduğu sırada God of War devam oyununun bu yıl sona ermeden önce piyasaya sürüleceği ortaya çıkmıştı ancak bu pek de olası değil gibi görünüyor. Sektörün içinden bir isim olan Bloomberg'den Jason Schreier'e göre geliştirici firma, Ragnarok'u sessizce ertelemiş olabilir.

Schreier, Twitter hesabından kendisine gelen "[God of War] Ne zaman resmi olarak erteleneceğini düşünüyorsun?" sorusuna "Sanırım aylar önce ertelendi ve bir sonraki konuşmalarında resmi olarak duyurulacak" şeklinde yanıt verdi.

Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da kaynak epey sağlam görünüyor. Ayrıca PlayStation'ın yeni God of War oyunu hakkında aylardır tek bir kelime dahi etmemiş olması da bu iddiaları bir hayli güçlendiriyor.

Buradan yola çıkarak God of War Ragnarok'un 2021 yılı içerisinde piyasaya sürülmeyeceğini ve muhtemelen 2022'de geleceğini varsayabiliriz. Ancak tabii ki de henüz resmi bir açıklama gelmediğini de tekrardan hatırlatmak gerekiyor.