God of War Ragnarök'ün Türkiye Fiyatı Belli Oldu

PlayStation sahiplerinin büyük bir heyecanla bekledikleri God of War Ragnarök, ön siparişe açıldı. Cep yakacak fiyatlara sahip olan oyun, 9 Kasım 2022'de piyasaya sürülecek ve Türkçe altyazı desteği de sunacak.

Dünyanın en popüler PlayStation oyun serilerinin başında gelen God of War efsanesi, bir süredir Ragnarök isimli yeni oyun ile gündemde. 2022'nin en çok sevilen oyunu olmaya şimdiden aday olan oyun, birkaç ay sonra oyuncularla buluşacak. PlayStation sahiplerinin heyecanlı bekleyişi sürerken, oyunla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. God of War Ragnarök, ön siparişe açıldı.

Yapılan resmi açıklamalara göre God of War Ragnarök, 9 Kasım 2022'de piyasaya sürülecek. Farklı sürümlere sahip olacak oyun, fiyat olaraksa ne yazık ki keyif kaçıracak şekilde pahalı. Oyunu yüksek fiyatına rağmen satın almak isteyen oyuncular, an itibarıyla ödeme yapıp, God of War Ragnarök'u şimdiden PlayStation kütüphanelerine ekleyebilirler.

İşte God of War Ragnarök'un fiyatı

God of War Ragnarök, iki standart ve bir de Digital Deluxe isimli sürümle piyasaya sürülecek. Oyunu PlayStation 4 uyumlu standart sürümünü satın almak isteyen oyuncuların 599 TL, PlayStation 5 uyumlu standart sürümünü satın almak oyuncuların ise 699 TL ödeme yapmaları gerekecek. Standart sürümün özelliklerine ek olarak özel içerikler sunan Digital Deluxe sürümün fiyatı ise 789 TL olarak açıklandı. PS5 uyumlu standart sürümün PS4'te de çalıştırılabildiğini belirtelim.

God of War Ragnarök, Atreus ve babası Kratos'un maceralarını devam ettireceği bir yapım olarak karşımıza çıkacak. Türkçe altyazı desteğine sahip olan tek oyunculu oyun, ülkemizdeki oyuncular için ekstra ilgi çekecek gibi görünüyor. Eğer God of War Ragnarök'un PlayStation Store sayfasına ulaşmak isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.