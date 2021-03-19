Instagram ve WhatsApp'a dünya genelinde erişim sorunları yaşanıyor. Gelen ilk raporlar, sorunun Facebook sunucularından kaynaklanıyor olabileceğini gösteriyor.

Facebook'un en popüler uygulamaları arasında yer alan WhatsApp ve Instagram'a erişimde sorun yaşanmaya başlandı. Ülkemiz de dahil olmak üzere pek çok önemli bölgede bu uygulamalara erişim problemleri yaşandığı bildiriliyor.

Kullanıcılardan gelen bilgilere göre sosyal medya uygulaması Instagram'da ana sayfa akışı yenilenmiyor, mesajlar iletilmiyor ve diğer pek çok özellik çalışmıyor. WhatsApp için de benzer şekilde mesajların iletilmediği, sesli ve görüntülü çağrıların çalışmadığı aktarılıyor.

Sorunun Facebook sunucularından kaynaklandığı düşünülüyor:

Yaşanan sorundan kaç kişinin etkilendiği ya da neden kaynaklandığı henüz bilinmiyor. Ancak ilk raporlar, sorunun Facebook sunucularından kaynaklanabileceğini ve ciddi boyutta olabileceğini gösteriyor.

WhatsApp ve Instagram normale döndü [Güncelleme]

WhatsApp ve Instagram'da yaşanan erişim problemlerinin ortadan kalktığı ve durumun tekrardan normale döndüğü bildiriliyor. Kullanıcılardan gelen son raporlar, erişimde herhangi bir sıkıntı olmadığı yönünde.