Piyasadaki büyük oyuncu olmanın güzel yanları olduğu gibi kötü yanları da var. Bir kere attığınız her adıma dikkat etmelisiniz çünkü herkesin gözü üzerinizde. Google bu sefer de Avrupa Birliği'nin kabul ettiği gizlilik politikalarına takıldı. Ama suçsuz olduğunu düşünen Google temyiz yoluna gidiyor.

Google, Fransız hükümeti tarafından gizlilik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle verilen cezayı temyize götüreceğini duyurdu.

Fransa hükümetinin gizlilikleri düzenleyen kuruluşundan yapılan açıklamada “İnternet devine, kullanıcılarının verilerini nasıl toplayıp reklamverenlere sattığını düzgün bir şekilde ifade etmediği için 50 milyon Euro (yaklaşık 300 milyon TL) ceza verdik” dedi. Bu ceza geçen yıl Mayıs ayına Avrupa’da yürürlüğe giren General Data Protection Regulation (Genel Veri Koruma Düzenlemeleri) kapsamında verildi.

GDPR birden fazla veri güvenliğini içeren bir düzenleme olsa da asıl odak noktası, kullanıcıların verilerinin nasıl toplandığı ve bu verilerin kimlerle paylaşıldığıdır. GDPR düzenlemelerine göre ayrıca verilerin kiminle paylaşıldığı konusunun basit ve anlaşılır bir şekilde kullanıcılarına bildirilmesini de istemektedir.

Bu kurallar göz önünde bulundurulduğunda Google, Fransa’da suçlu bulundu fakat Google bu karara da itiraz edecek.

Google tarafından yapılan açıklamada “GDPR kurallarına uymak için çok çalıştık. Kullanıcılarımıza kişiselleştirilmiş reklamlar çıkardık fakat bunu şeffaf bir ortamda yaptık” ifadelerine yer verildi.

Google Avrupa Birliği tarafından verilen cezalarla oldukça alışık. Şu an halihazırda bekleyen 5 milyar dolarlık bir rekabet cezası ve 2017 yılından kalan 2.7 milyar dolarlık bir Google Shopping cezası var. Diğer aldığı cezalara baktığımız zaman bu cezanın devede kulak olduğunu görüyoruz. Ama işe farklı bir açıdan bakacak olursak GDPR ihlali kapsamında verilmiş en büyük ceza olduğunu görürüz.