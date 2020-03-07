Günlük hayatta birçok hizmetini ve servisini kullandığımız ABD’li arama ve teknoloji devi Google yeni bir cihaz üstünde daha çalışıyor. Adidas ve EA ile iş birliğine giden Google, bir takip cihazı çıkarıyor.

Yanımızda taşıyabildiğimiz mobil cihazların günlük yaşantımıza dahil olmasından bu yana birçok farklı teknoloji hayatımıza girdi. Bu teknolojilerden bazıları hayatımızda yerleşik düzene geçse de bazıları çok uzun ömürlü olmayı başaramadı.

2000’li yılların ortalarında spor giyim mağazası da bu teknolojilerden birinin altına imzasını atmıştı. ABD merkezli spor giyim markası, 2000’li yılların ortasında Nike+ adını verdiği bir takip cihazı geliştirmişti. Nike+, iPod ile eşleştirildiğinde günlük aktivitelerin kaydedilmesini sağlıyordu. Görünüşe göre Goolge da benzer bir cihaz üzerinde çalışıyor.

Google, Adidas ve Electronic Arts iş birliği

Birçok servisini ve hizmetini günlük hayatımızda oldukça sık kullandığımız arama devi Google’ın Project Jacquard akıllı giyim teknolojisini de yaratan ekibi Advanced Techonology & Projects 10 Mart için bir ürünün tanıtımını yapıyor. Google ATAP Instagram sayfasından bir video paylaşıldı. Paylaşılan videoda cihazların, ayakkabıların içerisine yerleştirildiği görülürken videonun sonunda da Adidas ve EA FIFA Mobile ile ortaklık yapıldığı görülebiliyor.

Daha önce ortaya çıkan görüntülerde cihazın, Android ve iOS işletim sistemlerinde bulunan Adidas GMR uygulamasıyla eşleşeceği iddia edilmişti. Ayrıca FIFA Mobile oyunuyla da bağlantı kurabilecek. Ürünün sloganının ise “Gerçek hayatta daha fazla oyna FIFA Mobile Ultimate Takımın daha iyi olsun” olduğu görülmüştü.

Proje, şu an için oldukça ilginç ve gerçek hayattaki aktiviteleri artırmayı hedefleyen bir uygulama olarak görünüyor. Peki, siz Google’ın Adidas ve EA ortaklığında geliştirdiği bu cihazı hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.