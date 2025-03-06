Google, alışveriş deneyimini arşa çıkaracak yepyeni yapay zekâ destekli özelliklerini duyurdu. Artık alışveriş yapmadan önce kafanıza takılan pek çok sorunun cevabını Google size verecek.

ABD merkezli teknoloji devi Google, Alışveriş hizmeti için bir dizi yeni yapay zekâ özelliği duyurdu. Bu yeni özellikler, yapay zekânın kullanıcılara stilistlik yapmasını sağlayacak. Gelin hep birlikte Google Alışveriş'in yeni özelliklerine yakından bakalım.

Google'ın an itibarıyla ABD'deki tüm tüketicilerin beğenisine sunduğu özelliklerden ilki "Vision Match" olarak isimlendiriliyor. Bu özellik, hayalinizdeki kıyafeti ararken yapay zekâdan yardım almanızı sağlıyor. Siz nasıl bir kıyafet aradığınızı yazıyorsunuz yapay zekâ da sizin anlatımınıza uygun olan kıyafetleri bulup önünüze getiriyor.

Google'ın Vision Match özelliği böyle görünüyor

Google'ın yine ABD için dağıtım aşamasında olan bir diğer yeni özelliği ise makyaj tutkunlarına yönelik. Google'ın yeni karma gerçeklik desteği, bir makyaj ürününün yüzünüzde nasıl bir etki yapacağını anlamanıza yardımcı oluyor. Kamerayı açıyor ve ürünün yüzünüzde nasıl görüneceğini sanal ortamda deneyimlemiş oluyorsunuz. Kadınların çok seveceği özellik böyle görünüyor:

Bazen fotoğrafını görüp çok beğendiğiniz bir kıyafet, vücut yapınızdan kaynaklı olarak üzerinizde istediğiniz gibi durmayabilir. İşte Google, buna da bir çözüm üretti. Yeni bir özellik, kıyafetlerin farklı bedenlerde nasıl göründüğünü gösteriyor. Böylelikle gördüğünüz bir kıyafeti satın almadan önce üzerinizde nasıl duracağı hakkında fikir sahibi olabileceksiniz.

Google Alışveriş'in yapay zekâ destekli özelliklerini nasıl buldunuz? Fikirlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.