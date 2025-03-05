Google, internette arama yapmanın yeni yolu 'Yapay Zekâ Modu'nu resmî olarak tanıttı.

Google, Arama’yı kullanmanın yepyeni bir yolunu sunan 'Yapay Zekâ Modu'nu duyurdu ve bu yeni Arama sekmesi, bugün itibarıyla test edilmeye başlanıyor.

Karmaşık sorulara yapay zekâ destekli, tüm sayfayı kaplayan ayrıntılı yanıtlar sunan bu yeni mod, bilgi arayışınızı bir üst seviyeye taşıyacak.

'Yapay Zekâ Modu' nedir ve nasıl çalışır?

Google’ın yeni 'Yapay Zekâ Modu' özellikle karmaşık ve bağlantılı sorulara yanıt arayan kullanıcılar için tasarlandı. Geleneksel aramalardan farklı olarak bu mod, yapay zekâ sayesinde daha derinlemesine akıl yürütme ve düşünme gibi özellikler sunuyor.

Örneğin “Göç eden kuşlar nereye gideceklerini nasıl bilirler?” gibi bir soruya, Yapay Zekâ Modu birden fazla kaynağı analiz ederek kapsamlı bir yanıt oluşturuyor. Üstelik kullanımı da oldukça pratik.

Masaüstü ve mobil cihazlarda arama yaptıktan sonra filtrelerin yanındaki 'Yapay Zekâ Modu' sekmesine tıklamanız yeterli.

Sorgunuz sayfanın üstünde yer alıyor, altında ise yapay zekânın sunduğu ayrıntılı yanıt beliriyor.

Ayrıca altta bulunan “Takip et…” bölümü sayesinde konuyla ilgili ek sorular sorabiliyorsunuz.

Yapay Zekâ Modu, Google’ın Gemini 2.0 modelinin özel bir sürümüyle destekleniyor.

Bu model, gerçek zamanlı bilgilere ve milyarlarca ürünle ilgili detaylara erişim sağlayarak sorguları genişletiyor, birden fazla arama gerçekleştiriyor ve sonuçları sentezliyor. Yeterli bilgi bulunamadığı takdirde ise sizi web sonuçlarına yönlendiriyor.

Google bu modu kullanıcıların istediğini söylüyor

Google, kullanıcıların “AI” kelimesini sorgularına ekleyerek yapay zekâ destekli yanıtlar aradığını fark ettiğini ve bu ihtiyacı karşılamak için Yapay Zekâ Modu'nu geliştirdiğini belirtti.

Bu yeni mod şu anda ABD’deki Google One AI Premium abonelerine (aylık 19,99 dolar) sunuluyor ve Search Labs üzerinden test edilebiliyor. Şirket ilerleyen dönemde bu özelliği tüm kullanıcılara açmayı planlıyor.