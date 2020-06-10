Google, Andorid 11'in Beta 1 Sürümünü Yayınladı

Arama devi Google; Android 11 Beta 1’i, kullanıcılara sunacağı 10 yeni özelliğiyle birlikte yayınladı. Android 11 ile birlikte kullanıcıların cihaz üstündeki kontrolü biraz daha artacak.

Arama devi Google, bugün Android 11’in ilk betasını final SDK ve NDK API’lerinin yanı sıra 10 yeni özelliğiyle birlikte yayınladı. Şirket, ayrıca Android Studio geliştirmelerini Kotlin Coroutine, Jetpack/Jetpack Compose güncellemelerini ve betadaki Google Play Console yeniliklerini paylaştı.

Normal şartlar altında tüm bunlar Google’ın I/O Geliştirici Konferansı’nda tanıtılırdı ve ilk Android betası da burada duyurulurdu ancak bu etkinlik koronavirüs salgını sebebiyle ertelendi. Şirket, '#Android11: the Beta Launch Show’u planlamıştı ancak o da ABD’deki protestolar sebebiyle ertelendi.

Android 11 Beta 1 özellikleri:

Android 11'in 1. geliştirici önizlemesi; 5G deneyimini, iletişim geliştirmelerini, Neural Network API 1.3'ü, gizlilik güvenlik geliştirmelerini, Google Play Sistem güncellemelerini, uygulama uyumluluğunu, görüntü ve kamera geliştirmelerini ve düşük gecikme ayarlarını da beraberinde getirmişti. Daha sonra 3 geliştirici önizlemesi daha yayınlayan Google, Beta 1’i de bunların üstüne kurdu. Google, Beta 1’de sunduğu 10 özelliği üç alt kategoriye ayırdı. Bunlar; insanlar, kontrol ve gizlilik.

Android 11'de insan:

Sohbet bildirimleri : Sohbeti, sohbet balonu olarak açma, ana ekranda sohbet kısa yolu oluşturma ya da hatırlatıcı oluşturma gibi sohbet için geliştirilen özellikler yer alacak.

: Sohbeti, sohbet balonu olarak açma, ana ekranda sohbet kısa yolu oluşturma ya da hatırlatıcı oluşturma gibi sohbet için geliştirilen özellikler yer alacak. Baloncuklar : Baloncuklar özelliği sayesinde çoklu görevler sırasında sohbetler görülebilir ve erişilebilir olacak.

: Baloncuklar özelliği sayesinde çoklu görevler sırasında sohbetler görülebilir ve erişilebilir olacak. Birleştirilmiş klavye önerileri : Otomatik doldurma uygulamaları ve giriş yöntemi düzenleyicileri güvenli bir şekilde bağlamla ilgili girdiler ve diziler önerebilecek.

: Otomatik doldurma uygulamaları ve giriş yöntemi düzenleyicileri güvenli bir şekilde bağlamla ilgili girdiler ve diziler önerebilecek. Sesle erişim: Bu özellik, telefonunu daha çok sesle kontrol etmeyi sevenleri sevindirecek. Ekran içeriğini ve bağlamını anlayan görsel korteks bulunuyor. Bu korteks, erişilebilirlik komutları için etiketler ve erişim noktaları oluşturuyor.

Android 11'de kontrol:

Cihaz kontrolleri: Bu özellik, bağlantılı cihazların erişimine ve kontrolüne yardımcı olacak. Güç tuşuna uzun süre boyunca basmak, cihaz kontrollerini kullanıcıya sunacak.

Bu özellik, bağlantılı cihazların erişimine ve kontrolüne yardımcı olacak. Güç tuşuna uzun süre boyunca basmak, cihaz kontrollerini kullanıcıya sunacak. Medya kontrolleri: Bu özellik; kulaklık, hoparlör ya da TV fark etmeksizin sesli ya da görüntülü içerik için cihaz çıkışını değiştirmenizi sağlayacak.

Android 11'de gizlilik:

Tek seferlik izinler: Adından da anlaşılabileceği gibi bu özellik, bir uygulamanın telefonunuzun mikrofonuna, kamerasına ya da konum bilgisine sadece bir kere erişebilmesine izin vermenizi sağlayacak.

Adından da anlaşılabileceği gibi bu özellik, bir uygulamanın telefonunuzun mikrofonuna, kamerasına ya da konum bilgisine sadece bir kere erişebilmesine izin vermenizi sağlayacak. İzinleri otomatik sıfırlama: Bir uygulamayı uzunca bir süre kullanmadıysanız Android 11, uygulamayla ilgili tüm izinleri otomatik olarak sıfırlayacak ve size bildirim gönderecek.

Bir uygulamayı uzunca bir süre kullanmadıysanız Android 11, uygulamayla ilgili tüm izinleri otomatik olarak sıfırlayacak ve size bildirim gönderecek. Arka plan konumu: Geliştiricilerin, kötüye kullanımı engellemek için uygulamalarındaki arka plan konumu izni için onay almaları gerekiyor ancak Google, bunu 2021’e kadar zorunlu tutmayacak.

Geliştiricilerin, kötüye kullanımı engellemek için uygulamalarındaki arka plan konumu izni için onay almaları gerekiyor ancak Google, bunu 2021’e kadar zorunlu tutmayacak. Google Play sistem güncellemeleri: Bu özellik geçtiğimiz sene yayınlanmıştı ve Android ekosistemindeki cihazlar için çekirdek işletim sistemi bileşenlerinin güncellemelerini hızlandırmıştı. Google, güncellenebilir modülleri iki katına çıkardı.

Android 11 Beta takvimi: