Google, Andorid 11'in Beta 1 Sürümünü Yayınladı

Arama devi Google, bugün Android 11’in ilk betasını final SDK ve NDK API’lerinin yanı sıra 10 yeni özelliğiyle birlikte yayınladı. Şirket, ayrıca Android Studio geliştirmelerini Kotlin Coroutine, Jetpack/Jetpack Compose güncellemelerini ve betadaki Google Play Console yeniliklerini paylaştı.
Normal şartlar altında tüm bunlar Google’ın I/O Geliştirici Konferansı’nda tanıtılırdı ve ilk Android betası da burada duyurulurdu ancak bu etkinlik koronavirüs salgını sebebiyle ertelendi. Şirket, '#Android11: the Beta Launch Show’u planlamıştı ancak o da ABD’deki protestolar sebebiyle ertelendi.
Android 11 Beta 1 özellikleri:
Android 11'in 1. geliştirici önizlemesi; 5G deneyimini, iletişim geliştirmelerini, Neural Network API 1.3'ü, gizlilik güvenlik geliştirmelerini, Google Play Sistem güncellemelerini, uygulama uyumluluğunu, görüntü ve kamera geliştirmelerini ve düşük gecikme ayarlarını da beraberinde getirmişti. Daha sonra 3 geliştirici önizlemesi daha yayınlayan Google, Beta 1’i de bunların üstüne kurdu. Google, Beta 1’de sunduğu 10 özelliği üç alt kategoriye ayırdı. Bunlar; insanlar, kontrol ve gizlilik.
Android 11'de insan:
- Sohbet bildirimleri: Sohbeti, sohbet balonu olarak açma, ana ekranda sohbet kısa yolu oluşturma ya da hatırlatıcı oluşturma gibi sohbet için geliştirilen özellikler yer alacak.
- Baloncuklar: Baloncuklar özelliği sayesinde çoklu görevler sırasında sohbetler görülebilir ve erişilebilir olacak.
- Birleştirilmiş klavye önerileri: Otomatik doldurma uygulamaları ve giriş yöntemi düzenleyicileri güvenli bir şekilde bağlamla ilgili girdiler ve diziler önerebilecek.
- Sesle erişim: Bu özellik, telefonunu daha çok sesle kontrol etmeyi sevenleri sevindirecek. Ekran içeriğini ve bağlamını anlayan görsel korteks bulunuyor. Bu korteks, erişilebilirlik komutları için etiketler ve erişim noktaları oluşturuyor.
Android 11'de kontrol:
- Cihaz kontrolleri: Bu özellik, bağlantılı cihazların erişimine ve kontrolüne yardımcı olacak. Güç tuşuna uzun süre boyunca basmak, cihaz kontrollerini kullanıcıya sunacak.
- Medya kontrolleri: Bu özellik; kulaklık, hoparlör ya da TV fark etmeksizin sesli ya da görüntülü içerik için cihaz çıkışını değiştirmenizi sağlayacak.
Android 11'de gizlilik:
- Tek seferlik izinler: Adından da anlaşılabileceği gibi bu özellik, bir uygulamanın telefonunuzun mikrofonuna, kamerasına ya da konum bilgisine sadece bir kere erişebilmesine izin vermenizi sağlayacak.
- İzinleri otomatik sıfırlama: Bir uygulamayı uzunca bir süre kullanmadıysanız Android 11, uygulamayla ilgili tüm izinleri otomatik olarak sıfırlayacak ve size bildirim gönderecek.
- Arka plan konumu: Geliştiricilerin, kötüye kullanımı engellemek için uygulamalarındaki arka plan konumu izni için onay almaları gerekiyor ancak Google, bunu 2021’e kadar zorunlu tutmayacak.
- Google Play sistem güncellemeleri: Bu özellik geçtiğimiz sene yayınlanmıştı ve Android ekosistemindeki cihazlar için çekirdek işletim sistemi bileşenlerinin güncellemelerini hızlandırmıştı. Google, güncellenebilir modülleri iki katına çıkardı.
Android 11 Beta takvimi:
- Şubat: 1. Geliştirici Önizlemesi
- Mart: 2. Geliştirici Önizlemesi
- Nisan: 3. Geliştirici Önizlemesi
- Mayıs: 4. Geliştirici Önizlemesi
- Haziran: Beta 1
- Temmuz: Beta 2
- Ağustos: Beta 3
- Üçüncü çeyrek: Final sürümü