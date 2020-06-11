Google, Android 11 Beta Sürümüne 117 Yeni Emoji Ekledi

Yazışmaların kısaldığı, emojilerin giderek çoğaldığı bu dönemde her geçen gün daha fazla emojiye ihtiyaç duyuyoruz. Durum böyle olunca hiç bir güncelleme emoji eklemesi yapılmadan bitirilmiyor. Gelen yeni Android sürümünde cinsiyetsiz emojiler dikkat çekiyor.

Android kullanıcıları artık "Yeni bir Android sürümü, yeni emoji seçenekleri eklenmeden asla tamamlanmaz" sözünün gerçekliğinden eminler. Google da bu felsefeyle yoluna devam ederek dün yayınlanan Android 11 Beta 1'de 117 yeni emojiyle karşımıza çıktı.

3. parti klavyeler ve uygulamalar, Android O ile sunulan emoji kitaplığından yararlanarak herhangi bir emojinin bağımsız olarak görüntülenebilmesini sağlıyor ancak sistemin kendisine yeni emojilerin eklenmesi onların bildirimlerde ve EmojiCompat kütüphanesine bağlı olmayan uygulamalarda görüntülenebilmesi anlamına geliyor.

Yeni emojilerden bazıları:

Toplam 117 yeni emoji arasında, birine ya da bir şeye karşı olan beğeninizi anlatmanıza olanak sağlayacak bir el işareti, belki sadece gördüğünüz kediyi ya da sevmediğiniz birini anlatmaya yarayacak bir ‘kara kedi’ mevcut. Çeşitli hayvanların varyasyonlarının yanı sıra kutup ayısı, bizon, kunduz, mamut ve dodolar kütüphaneye yeni katılanlar arasında.

Yaban mersini, zeytin, fondü gibi bazı yiyecek ve içeceklerle emoji menünüzü genişletebilirsiniz. Noel Baba'nın yanı sıra onun sevgili eşi Bayan Claus da artık klavyede olacak. Cinsiyet kalıplarından kurtulan emojilereyse smokin giymiş kadın ya da yüzünde duvak olan erkek figürleri eklendi.

Yepyeni emojilere Unicode'un internet sitesinden ulaşılabiliyor. Android 11 Beta kullanıcıları, bu emojileri iOS kullanan arkadaşlarıyla iletişim kurmak için kullanmadan önce bir süre beklemek zorunda kalacaklar. Yeni emojilerin Apple'ın mobil işletim sistemine dâhil olması için WWDC'de duyurulması planlanıyor.

Arama devi Google; Android 11 Beta 1’i, kullanıcılara sunacağı 10 yeni özelliğiyle birlikte yayınladı. Android 11 ile birlikte kullanıcıların cihaz üstündeki kontrolü biraz daha artacak. Android 11'in 1. geliştirici önizlemesi; 5G deneyimini, iletişim geliştirmelerini, Neural Network API 1.3'ü, gizlilik güvenlik geliştirmelerini, Google Play Sistem güncellemelerini, uygulama uyumluluğunu, görüntü ve kamera geliştirmelerini ve düşük gecikme ayarlarını da beraberinde getirmişti.

Daha sonra 3 geliştirici önizlemesi daha yayınlayan Google, Beta 1’i de bunların üstüne kurdu. Google, Beta 1’de sunduğu 10 özelliği üç alt kategoriye ayırdı. Bunlar; insanlar, kontrol ve gizlilik. Android 11’in Beta 1 sürümünün ayrıntılarına buradaki haberimizden ulaşabilirsiniz.