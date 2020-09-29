Google, geçtiğimiz yıl uygulamaya koyduğu arama motoru tercihi açık artırmasının sonuçlarını açıkladı. Avrupa'daki kullanıcıları ilgilendiren bu açıklama, kullanıcıların yıl sonuna kadar hangi arama motorlarından birini cihaz kurulumu sırasında tercih edebileceklerini gösteriyor.

ABD merkezli teknoloji devi Google, geçtiğimiz yıl sonu itibarıyla başlattığı arama motoru tercihleri için yaptığı açık artırmanın yeni sonuçlarını açıkladı. Google'ın Avrupa'daki tüketiciler için yaptığı açık artırma, Android ekosistemindeki bir kullanıcının yeni bir cihaz kurulumu yaparken hangi arama motorlarını seçebileceğinin belirlenmesini sağlıyor.

Google, geçtiğimiz yıl rekabeti engellediği gerekçesiyle böyle bir uygulama başlattı. Daha önce kullanıcılar, Android cihaz kurulumu yaparken herhangi bir arama motorunu kullanmayı tercih edemiyor, sadece Google'ı kullanmak durumunda kalıyorlardı. İşte bu rekabet karşıtı durum, 4.34 milyar euroluk cezayla Google'ın başına bela olmuştu. Hal böyle olunca da Google, asıl kazananın kendisi olduğu bu tür bir açık artırma uygulaması başlattı.

Google tarafından hazırlanan bir blog gönderisiyle açıklanan açık artırma sonuçları, 1 Ekim ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasını kapsıyor. Yani Avrupa'daki kullanıcılar, ekim ayı itibarıyla yıl sonuna dek az sonra sizlerle paylaşacağımız arama motorlarını, cihaz kurulumu sırasında tercih edebilecekler. Ancak bu durumun Türkiye'de geçerli olmadığını hatırlatalım.

Google'ın açıklamalarına göre Avrupa'daki kullanıcılar, yeni cihaz kurulumu yaparken Google dahil 4 arama motorundan biri için tercih edebilecekler. Üstelik bu arama motoru tercihi, sonradan da değiştirilebilecek. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan, Google'a en çok parayı vererek açık artırmanın kazananları olmayı başaran o arama motorlarına ülkeler bazında bakalım.

Google, yıl sonuna kadar işte bu arama motorlarından birinin kurulum sırasında tercih edilmesine izin verecek