Google, iOS 14'te varsayılan olarak tercih edilebilen Chrome ile ilgili yeni bir blog gönderisi oluşturdu. Şirket bu gönderide, Google Chrome'un iPad ve iPhone'larda neden varsayılan olarak tercih edilmesi gerektiğini anlatıyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, iOS 14'le birlikte kullanıcıları az da olsa özgürleştirdi. Örneğin kullanıcılar, internet tarayıcıları gibi çeşitli uygulamalarının varsayılanlarını ayarlayabiliyorlar. Bu bağlamda da kullanıcıların en çok tercih edecekleri yeni varsayılan uygulama, hiç şüphesiz Google Chrome. Tarayıcı sektörünün bir numarası olan Chrome, bugün iPhone ve iPad'lerin varsayılan tarayıcısı olarak kullanılabiliyor.

Google, Chrome'un iOS ekosisteminde varsayılan olabilmesinden oldukça mutlu. Hatta bu konuyla ilgili de bir blog gönderisi hazırlayan şirket, Google Chrome'un iPad ve iPhone'larda neden varsayılan olarak tercih edilmesi gerektiğini anlatıyor. Dilerseniz hemen Google'a göre iOS ekosistemindeki kullanıcıların, Chrome'u neden varsayılan yapmaları gerektiğini düşündüğü o blog gönderisine geçelim.

Neden 1: Tüm cihazlarda tek hesap

Google Chrome, farklı cihazlarda oturum açıldığı zaman otomatik senkronizasyon yapabilme yeteneğine sahip. Bu da kullanıcının işini fazlasıyla kolaylaştıran bir şey. Neticede bir kullanıcı, Google Chrome'da tek bir kez şifre kaydeder, yer imi oluşturur ya da ödeme yöntemi belirlerse bu belirlemeler, diğer cihazlardaki Google Chrome'a da otomatik olarak aktarılıyor. Google, Chrome'u iOS'ta varsayılan olarak kullanılmasının temel nedenini bu olarak gösteriyor.

Neden 2: Google Chrome'un sahip olduğu özellikler

Google Chrome'un pek çok önemli özelliğe sahip olduğu sugötürmez bir gerçek. Şirkete göre kullanıcılar, bu özelliklerden faydalanabilmek için Google Chrome'u varsayılan tarayıcı olarak ayarlamaları gerekiyor. Bu etkileyici özelliklerin neler olduğuna da değinen Google, okuma listesi oluşturma, internet sitelerinin paylaşılmasını sağlayan QR kod oluşturma imkanı ve indirme yöneticisinin kullanıcıların işini kolaylaştıracağını söylüyor.

Google'a göre Chrome, iPhone'larda olduğu kadar iPad'lerde de oldukça kullanışlı. Kullanıcıların, Google Chrome'daki bir sayfayı başka bir uygulamaya sürükle bırak yöntemiyle aktarılabileceklerini söyleyen ekip, dileyen kullanıcıların fare desteğiyle Chrome'u daha iyi kullanacaklarını ifade ediyor. Ayrıca Google mühendisleri, Apple Pencil ve dokunarak yazma gibi özellikler ile birden çok pencere açma özelliği üzerinde de çalışmalarını sürdürüyormuş.

Neden 3: Güvenlik seçenekleri

Google Chrome, bir internet sitesine girmeden önce o siteyle ilgili uyarılarda bulunabiliyor. Bu sayede kullanıcılar, kötü amaçlı sitelere girmekten kurtulabiliyorlar. Ayrıca Google Chrome, kullanıcılar için çok güçlü ve benzersiz şifreler de oluşturabiliyor. İşte Google'a göre Chrome'un iOS'ta varsayılan olarak kullanılmasının nedenlerinden bir tanesi de bu.

Neden 4: Kişiselleştirilmiş arama sonuçlar ve diğer hizmetler

Google Chrome, Google arama motoruyla entegreli olarak çalışıyor. Bu sayede kullanıcılar, Google'ın çeviri gibi hizmetlerine Google Chrome aracılığıyla doğrudan ulaşabiliyorlar. Ayrıca kullanıcılara sunulan kişiselleştirilmiş arama sonuçları, aranan şeye hem en hızlı hem de en doğru şekilde ulaşılmasını sağlıyor. Google'a göre kullanıcılara sunulan kişiselleştirilmiş makaleler de daha iyi bir deneyimin yaşanmasını sağlıyor.

Eğer Google ekibinin sunduğu nedenler hoşunuza gittiyse ve Google Chrome'u varsayılan olarak kullanacaksanız, burada bulunan haberimize ulaşarak Google Chrome'u varsayılan olarak ayarlamak için gerekli adımları öğrenebilirsiniz.