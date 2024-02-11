Google CEO'su, her telden kullanıcıya hitap eden Google One'ın 100 milyon aboneyi aştığını duyurdu.

Drive uygulaması gibi sadece depolama alanı sunmak yerine farklı avantajları da beraberinde getiren Google One modelini ortaya çıkaran şirket, yapay zekâ gibi yeniliklerle donatılmış, VPN ve güvenlik açısından da gelişmiş bir deneyimi kullanıcılarına sağlıyor. Tabii işin özünde abonelik yoluyla gelir elde etmek isteyen Google, Drive gibi hizmetlerinde kullanıcıları dara sokacak kısıtlamalar da getirmişti.

Sonuç olarak da bunlar yoluyla kullanıcıları Google One aboneliğine çekmek istiyor. Bunda şaşırtıcı derecede başarılı olduğunu da görebiliyoruz. Zira Google CEO’su Sundar Pichai, X hesabı üzerinden yaptığı duyuruda Google One abonesi olan kişi sayısının 100 milyonu geçtiğini söyledi.

Daha önce YouTube Premium ve YouTube Music toplamında bu sayıya ulaşılmıştı.

“100 milyon Google One abonesine ulaştık! Dün kullanıma sunulan ve Gemini Advanced ile Docs ve Gmail gibi hizmetlerde Gemini kullanımını mümkün kılan yapay zekâ premium planımızla bu ivmeyi daha da artırmayı bekliyoruz.”

Pichai’nin bahsettiği AI Premium planında 2 TB depolama alanı, Gemini Advanced, Gmail ve Docs’da Gemini kullanma imkânı (yakında), ve Premium plandaki diğer tüm avantajlar yer alıyor. O avantajlar arasında da 5 kişiyle paylaşma imkânı, Workspace Premium özellikleri, Dark web’i izleme, fotoğraf düzenleme özellikleri gibi artılar yer alıyor. AI Premium planının fiyatı güncel olarak 2 ay için 0 TL. Fakat 2 ay sonrasında aylık 719,99 TL oluyor.

Eğer Premium’u değerlendirmek isterseniz o da 3 aylığına 12,99 TL. Sonrasında ise 49,99 TL oluyor.

Siz Google One’ı kullanıyor musunuz? Eğer cevabınız evet ise hizmet hakkındaki deneyiminizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.