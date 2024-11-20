Google, iPhone kullanıcılarının Android cihazlara geçişini kolaylaştıran uygulamanın adını değiştirdi.

Google, iPhone ve iPad kullanıcılarının Android cihazlara geçişini kolaylaştırmak amacıyla Switch to Android uygulamasını güncelledi. Uygulamanın yeni adı Android Switch oldu.

Android Switch uygulaması, iPhone kullanıcılarının kişilerini, fotoğraflarını, videolarını ve takvim etkinliklerini Android cihazlarına aktarmasına olanak tanıyor.

iPhone kullanıcılarına sorunsuz geçiş imkânı

iMessage'ı kapatarak RCS/SMS sistemine geçiş yapmalarını sağlayan hatırlatıcılar da sunuyor. Google, uygulamanın yeni sürümünde sadeleştirilmiş bir arayüz ve değişmiş olan ikonuyla karşımıza çıkıyor. Uygulamanın işlevsel kısmı ise önceki sürümle aynı kalmış.

Google ayrıca Switch to Android web sitesini de güncelleyerek, iPhone kullanıcılarının Android cihazlara geçiş sırasında karşılaşabileceği bazı yaygın endişelere de yanıtlar sunuyor. Mesajlaşma, dosya paylaşımı, video aramaları ve aksesuar geçişi gibi konulara dair infolar paylaşılıyor. Google, Android kullanıcılarının iPhone kullanıcılarıyla sorunsuz bir şekilde mesajlaşabileceğini belirtiyor ve FaceTime yerine Google Meet’i öneriyor. Android ile iPhone arasındaki AirDrop yerine ise Quick Share kullanımı öneriliyor.