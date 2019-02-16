Android'deki bazı uygulamaların kendi kendine güncelleme alması üzerinde çalışılıyor.

Android işletim sistemiyle çalışan bir cihaz satın aldığımızda içerisinde hâlihazırda yüklü sistem uygulamalarının bulunduğunu görürüz. Cihazımız için kritik önem taşıyan bu sistem uygulamalarının sürekli güncel tutulması hem cihazınızın performansı için hem de sizin güvenliğiniz için oldukça yararlı olacaktır.

Google'dan gelen bir adım ise bu uygulamaların sürekli güncel tutulması yönünde. Güncellenebilmeleri için normalde kullanıcı hesabı ile Android cihaz üzerinde giriş yapılmasını gerektiren bu uygulamalar artık kullanıcı girişi gerektirmeyecek. Google, Android ile yüklü gelen uygulamaların otomatik olarak güncelleme alması yönünde testlerine başladı.

Silikon Vadisi devinin Android geliştiricilerine gönderdiği e-posta yoluyla ortaya çıkan bu yeni özellik; Android işletim sistemi ile çalışan bir cihaz herhangi bir Google Hesabı'na bağlanmamış olsa bile, sistem uygulamalarının kendilerini güncelleyebilmelerini ve cihazların daha sağlıklı çalışabilmelerini sağlayacak.

Google'ın bu özelliğini Android 5.0 ve üzeri işletim sistemleri ve uyumlu cihazlar için birkaç ay sürecek olan test aşamasını başlattığı söyleniyor.