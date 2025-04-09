Google, yeni nesil TPU mimarisine sahip Ironwood çipini tanıttı. Çip, 9.216 birimlik küme yapısıyla yüksek işlem gücü sunuyor.

Google, şimdiye kadarki en güçlü yapay zekâ işlemcisini tanıttı. “Ironwood” adını verdiği bu yeni çip, yeni nesil TPU mimarisiyle geliyor ve oldukça etkileyici donanım özellikleri sunuyor. Özellikle Gemini modellerinin artan işlem ihtiyacını karşılamak üzere tasarlanan Ironwood, bu alandaki gelişmelere doğrudan katkı sağlayacak şekilde geliştirildi.

Google, Tensör İşleme Birimi (TPU) mimarisinin yedinci nesline geçtiğini duyurdu. “Ironwood” adını verdiği bu yeni çip, şirketin yapay zekâ modellerinde kullandığı özel donanım serisinin en güncel versiyonu olarak karşımıza çıkıyor.

Her bir Ironwood çipi 4.614 TFLOPs işlem gücü sunuyor

Google, yeni nesil çipi Ironwood’un simüle edilmiş akıl yürütme gibi karmaşık görevler için geliştirildiğini açıkladı. Şirket, Ironwood’un doğrudan birbirine bağlı ve sıvı soğutmalı 9.216 çipten oluşan büyük kümeler halinde çalışacak şekilde tasarlandığını paylaştı. Bu çiplerin iki farklı yapılandırmayla sunulacağı bilgisi verildi: 256 çipli sunucu ve 9.216 çipli tam küme.

Her bir Ironwood çipinin 4.614 TFLOPs işlem kapasitesine sahip olduğu, bu çiplerin büyük küme hâlinde toplamda 42.5 Exaflops çıkarım gücüne ulaştığı aktarıldı. Aynı zamanda her çipte 192 GB bellek bulunduğu ve bellek bant genişliğinin 7.2 Tbps seviyesine çıkarıldığı belirtildi.

Google, yeni TPU’nun yalnızca Gemini modellerinde değil, aynı zamanda bulut tabanlı diğer yapay zekâ uygulamalarında da kullanılabileceğini açıkladı. Şirket, Ironwood’un performansını FP8 hassasiyetinde ölçtüğünü ancak bu tür değerlendirmenin, farklı sistemlerle yapılan karşılaştırmalarda sınırlı bir referans sunduğunu ifade etti. Ironwood’un, önceki nesil TPU v6’ya kıyasla watt başına iki kat daha fazla performans sağladığını da ekledi.

Yeni nesil Ironwood işlemcisinin, Google’ın yapay zekâ altyapısında ölçeklenebilirlik ve işlem hızı açısından önemli bir adım olduğu belirtildi. Şirket, bu çipin önümüzdeki dönemde daha gelişmiş modeller ve çıkarıma dayalı sistemler için temel bir bileşen olarak kullanılacağını açıkladı.