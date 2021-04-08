Google, deneysel aşamada olan yeni artırılmış gerçeklik aracı "Floom"u kullanıcıların hizmetine sundu. Telefon ya da tabletin kamerası ile bir zemine tünel açan Floom, geoit şekle sahip olan gezegenimizin diğer tarafında nerenin olduğunun görülebilmesini sağlıyor.

ABD merkezli teknoloji devi Google, Floom olarak isimlendirdiği yeni bir artırılmış gerçeklik aracını kullanıma sunduğunu açıkladı. Şu an için deneysel bir proje olarak kullanıma sunulan Floom, bulunduğunuz yerden Dünya'nın öteki ucuna giden hayali bir tünel açmanızı sağlayan ve ilginç bir deneyim sunan, tarayıcı tabanlı bir hizmet. Google, Floom'un Google Earth ile entegreli bir şekilde çalıştığını ifade ediyor.

Floom, kullanılabilirlik açısından çok basit bir uygulama. Deney aşamasında olan hizmet için özel bir internet sitesi oluşturan Google, bu internet sitesine ulaştıktan sonra telefon ya da tabletinizi kullanarak bir zemin seçmenizi istiyor. O zemini seçtiğinizde artırılmış gerçeklik destekli bir tünel açan Floom, tünelin ucunda, yani geoit şekle sahip olan gezegenimizin diğer tarafında nerenin olduğunu gösteriyor.

Floom, telefonlarda işte böyle görünüyor

Google tarafından yapılan açıklamalarda, kullanıcıların Floom aracılığıyla dünyanın her yerini keşfedebileceklerini söylüyor. Hatta Google'a göre isteyen kullanıcılar, açtıkları tünelin ucunda nerenin olduğunu tüm detaylarıyla görebilmek için Google Earth'ü kullanabiliyorlar. Bu tür bir hizmet, koronavirüs nedeniyle evlerimizde kalmak zorunda olduğumuz şu günlerde eğlenceli bir deneyim sunacak gibi görünüyor.

Google, sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojilerine büyük yatırımlar yapan şirketlerden bir tanesi. Floom ise Google'ın son kullanıcıya ulaştığı artırılmış gerçeklik hizmetlerinden yalnızca biri. Bugüne kadar konuyla ilgili daha farklı çalışmalar da yürüten şirket, sanal bir ölçüm aracı ve dışarıdayken sosyal mesafeyi korumanızı sağlayan özel bir artırılmış gerçeklik hizmeti de veriyor. Eğer sizler de şirketin bugüne kadarki belki de en etkileyici artırılmış gerçeklik aracını kullanmak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Google'ın Floom izin hazırladığı bir tanıtım videosu