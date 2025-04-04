LG, televizyonlarında Google Asistan desteğini bırakacağını açıkladı. Bunun nedeni ise yakında Microsoft Copilot getirecek olması.

Yapay zekâ modellerinin yükselişinin ardından Google Asistan yavaş yavaş yok olmaya başlamıştı. Artık onun yerini Google hizmetlerinde şirketin kendi yapay zekâsı Gemini alıyordu. Tabii Asistan’ı kullanan markalar da vazgeçmeye başlamıştı.

Bunlardan biri de LG oldu. Şirket, akıllı televizyonlarının 1 Mayıs günü Google Asistan desteğini bırakacağını duyurdu.

Copilot geleceği için Asistan bırakılıyor

Normalde internete bağlı LG televizyona sahip kişiler, hesaplarını bağlayarak Google Asistan’a ulaşabiliyor ve onu sesli olarak kullanabiliyorlardı. Ancak 1 Mayıs 2025 tarihinde artık bunu yapamayacaklar. Kullanıcılar, direkt ekranlarından desteğin sonlanacağına dair bildirimleri görmeye başladılar.

LG’nin bu hamlesi, Microsoft ile anlaşmasının ardından geliyor. Şirket, ocak ayında yaptığı duyuruda televizyonlarına Copilot yapay zekâ asistanını getireceğini duyurmuştu. Copilot’un gelmesi de Google Asistan’a olan desteğin sonlandırılmasına neden oldu.

Copilot’un tam geliş tarihine dair hâlâ bir açıklama bulunmuyor. Asistan kaldırıldıktan sonra cihazdaki basit işlemler için LG’nin kendi yerleşik sistemi kullanılabilecek. Copilot geldiğinde ise tüm asistan işlevlerini devralacak.