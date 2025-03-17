Copilot'un yeni 'Telefon Bağlantısı' özelliği ile Copilot, PC ile telefonunuz arasında daha entegre bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

Microsoft, yapay zekâ asistanı Copilot’u daha işlevsel hâle getirmek için artık Android telefonunuza erişim sağlamak istiyor.

PC ile telefonunuz arasında daha entegre bir deneyim sunmayı amaçlayan bu yenilik, Copilot’un mesaj gönderme ve alarm kurma gibi işlevleri yerine getirmesine olanak tanıyor.

Yeni 'Telefon Bağlantısı' özelliği ile PC ile telefonunuzu bağlayabilirsiniz

Windows Latest’in raporuna göre Copilot’un yeni 'Telefon Bağlantısı' özelliği, Android cihazınızda depolanan mesajlar ve kişiler gibi verilere entegre olarak daha kişisel bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Aktarılan rapora göre yapılan testler, özelliğin henüz tam anlamıyla sorunsuz çalışmadığını gösterirken, kimi zaman mesaj senkronizasyonunda gecikmeler yaşanıyor, kimi zamansa alarm kurma gibi basit işlemleri gerçekleştirmesi uzun vakitler alıyor.

Microsoft, yeni 'Telefon Bağlantısı' özelliğini kademeli olarak sunmayı planlıyor ancak şu an için Copilot'u yalnızca bir uygulama olarak kullanmak kesinlikle çok daha pratik.