Google, Avrupa Birliği'nin açtığı dava kapsamında aldığı 1.7 milyar dolarlık para cezasından kurtuldu. Davaya bakan temyiz mahkemesi, Google'a verilen cezayı iptal etti. Ancak süreç tamamen sona ermiş değil.

ABD merkezli teknoloji devi Google, 2019 yılından beri Avrupa Birliği ile davalıktı. Tarih oldukça eski ancak belki hatırlayan okurlarımız vardır; Avrupa Komisyonu, Google'ın arama çubuğunu kullanan firmalara adil olmayan şartlar sunduğunu tespit etmişti. Bundan kaynaklı olarak da 1.7 milyar dolarlık ceza verilmesine karar verilmişti.

Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Meseleyi o dönemler temyize götüren Google, bu ciddi davadan kurtulmayı başardı. AB Genel Mahkemesi tarafından yapılan incelemede, bulgularının çoğunun doğru olduğu ancak inceleme yapılırken sözleşme maddelerinin sürelerinin tüm koşullarının dikkate alınmadığına kanaat getirildi. Hâl böyle olunca Google, temyiz davasını kazanmış ve doğal olarak cezadan kurtulmuş oldu.

Ancak...

Buraya kadar anlattıklarımız, Google'ın büyük bir zafer kazandığını gözler önüne seriyor. Ancak bu demek olmuyor ki Avrupa Birliği, bu meseleyi tamamen rafa kaldıracak. Yetkililerin, konuyu Avrupa Birliği Adalet Divanı'na taşıma hakları bulunuyor. Şu an konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı ancak bu hakkın kullanılması hâlinde davanın yeniden görülmesi gündeme gelebilir. Konuyla ilgili açıklama yapan Avrupa Birliği sözcülerinden Lea Zuber, mahkeme kararını dikkatle inceleyeceklerini ve nasıl bir adım atacaklarına sonradan karar vereceklerini söyledi.

Avrupa Birliği Genel Mahkemesi'nin aldığı karar, Google'a soruldu. Ancak şirket, şu an için sessiz kalmayı tercih etti. Görünen o ki Google yetkilileri, konuyla ilgili açıklama için Avrupa Birliği'nin atacağı yeni adımı bekliyor.

2019 yılında verilen cezayla ilgili detaylı bilgi için: