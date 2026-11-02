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Apple CEO’su John Ternus: "Sırf Yapay Zekâ Olsun Diye Özellik Sunmak İstemiyoruz"

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Apple CEO’su John Ternus, yapay zekâyı sadece bir gösteriş unsuru olarak değil, kullanıcıların seveceği deneyimler sunmak için kullanacaklarını söyledi.

Apple CEO’su John Ternus: "Sırf Yapay Zekâ Olsun Diye Özellik Sunmak İstemiyoruz"
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Wired dergisinden Steven Levy’ye kapsamlı bir röportaj veren Apple CEO’su John Ternus, şirketin yapay zekâ yarışındaki mevcut konumunu savundu.

Eylül ayı başında resmî olarak Apple’ın tepe yöneticisi koltuğuna oturan Ternus, teknoloji devinin benimsediği stratejinin merkezinde teknolojik gösterişten ziyade kullanıcı deneyiminin yer aldığını söyledi.

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Apple CEO’su John Ternus: "Sırf Yapay Zekâ Olsun Diye Özellik Sunmak İstemiyoruz"
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"Önemli olan kullanıcıların sevdiği ürünler geliştirmek"

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Son birkaç yıldır özellikle Siri'nin daha yetenekli sürümünün gecikmesi nedeniyle yapay zekâ alanında rakiplerinin gerisinde kaldığı yönünde eleştirilen Apple, bu iddiaları kabul etmiyor. Sektördeki tartışmalara değinen Ternus, "Herkesin bir fikri var ancak bulunduğumuz noktadan gerçekten çok memnunum" ifadelerini kullandı.

Apple'ın yeni ürünlerinde yapay zekâdan kesinlikle faydalanacağını belirten Ternus, şirketin temel felsefesini şu sözlerle özetledi:

"Sırf yapay zekâ olsun diye yapay zekâ sunmak istemiyoruz. İşimizi doğru yaptığımızda kullanıcılar bunun arkasında yapay zekânın mı yoksa geleneksel bir yazılımın mı olduğunu düşünmek zorunda kalmayacak. Asıl önemli olan, insanların gerçekten seveceği bir şey inşa edip etmediğimizdir."

Levy'nin, otonom yapay zekâ ajanlarının gelecekte geleneksel uygulamaları gereksiz kılarak Apple ekosistemini kökten değiştirip değiştiremeyeceğine dair sorusunu da yanıtlayan Ternus, sürecin insan odaklı yönüne dikkat çekti. Bu tür senaryoların hayatı kolaylaştırabileceğini kabul eden CEO, "Yine de ürün geliştirme süreci son derece insani ve kişisel bir olgudur, bu bizim yapmayı en çok sevdiğimiz şey" değerlendirmesinde bulundu.

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