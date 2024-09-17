Google, Arama özelliğine bir görselin gerçek mi yoksa yapay mı olduğunu anlamayı sağlayacak bir özellik ekliyor.

Yapay zekânın görsel oluşturmakta ne kadar ilerlediği artık herkesin malumu. Üretken yapay zekâlar artık kulakları yamuk, fazladan eli kolu olan anlamsız görseller üretmiyor, hatta artık ürettikleri görselleri gerçeğinden ayırmak çok zor olabiliyor. Bu soruna karşı Google, yapay zekâ ile oluşturulmuş ya da düzenlenmiş görselleri tespit etmeye odaklanan yeni bir teknik standart kullanmaya başlayacağını açıkladı.

C2PA olarak bilinen İçerik Güvenirliği ve Özgünlüğü Koalisyonu teknik standartları yakında Google Aramalar'ın bir parçası hâline gelecek. Bu sayede görselin kaynağı ve özgünlüğü belirlenebilecek. Google, C2PA ile birlikte bu standartların son versiyonunu kullanmak için sene başında çalışmalar yapmıştı.

Bu standart YouTube'a da gelecek

Şimdilik Aramalar'da kullanılabilecek olan bu özellik sayesinde, "Bu görsel hakkında" sekmesine tıklayarak daha çok bilgi edinmek ve yapay zekânın görseli oluşturmakta kullanılıp kullanmadığını anlamak mümkün olacak. Öte yandan Google bu standartları reklamlara ve YouTube videolarına da getirmeyi planlıyor.

Google, C2PA'nın teknoloji dünyasındaki en büyük destekçilerinden biri konumunda bulunuyor. C2PA'yı destekleyen diğer firmalar arasında Sony ve Leica da bulunuyor. Nikon ve Canon da bu standartlara geçiş yapacağına dair söz veren firmalardan bazıları olarak biliniyor.

Google'ın bu standartları Android'e uygulayıp uygulamayacağı ise henüz bilinmiyor. Öte yandan Apple'ın da benzer bir uygulama yapıp yapmayacağı da merak edilen bir başka konu olarak karşımıza çıkıyor.