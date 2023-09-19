Google, ChatGPT rakibi sohbet botu Bard'a güncelleme getirdiğini duyurdu. Yeni güncelleme, Dokümanlar, YouTube, Drive, Gmail gibi Google hizmetlerine bağlanarak kullanıcıları büyük zahmetten kurtaracak Bard uzantıları da dahil birçok yeniliği içeriyor.

ChatGPT’nin yayınlanmasının ardından teknoloji devleri arasında üretken yapay zekâ konusunda bir yarış başlamıştı. Google da bu konuda rakiplerinin önüne geçmeye çalışan şirketlerden biriydi. Teknoloji devi, 21 Mart günü Bard ismini verdiği sohbet botunu kullanıma sunmuştu. O günden beri de modele yenilikler getiriyordu.

Şirket, dün yayınladığı bir blog gönderisiyle yapay zekâ modeline güncelleme getirdiğini duyurdu. Yeni güncelleme, Bard’a birçok yenilik getirdi.

Bard, artık Google uygulamalarına ve servislerine bağlanabilecek

Bard, artık yalnızca web üzerinden aldığı yanıtlarla sınırlı kalmayacak. Google’a göre sohbet botu, yeni uzantılarla birlikte her gün kullandığımız Google hizmetlerinden bilgileri sizlere gösterebilecek. Bunlar arasında Dokümanlar, Gmail, Drive, Google Haritalar ve YouTube gibi birbirinden popüler hizmetler yer alıyor.

Botun yeni yetenekleriyle ilgili birkaç örnek verelim. Yapay zekâ modeli, planladığınız bir gezi için yol tarifleri sunabilecek, uçuş ve otel bilgilerini kontrol edebilecek. Ya da yeni bir işe başvuracaksanız Drive’ınızdan özgeçmişinizi bulabilecek, hatta bu dosyayı özetleyebilecek. Tüm bunları tek bir görüşmede gerçekleştirmek mümkün olacak.

Bu tarz özel bilgileri paylaşmanın kullanıcılarda güvenlik endişeleri oluşturabileceğini tahmin edebiliyoruz. Google, bilgileri Bard’ı eğitmek için kullanmayacağını ve başka insanlar tarafından görüntülenmeyeceğini ifade ediyor.

Bard Uzantıları, şimdilik yalnızca İngilizce dilinde kullanılabiliyor. Diğer dillere ne zaman geleceği konusunda bir bilgi yok.

Bard'ın yanıtlarını kontrol edebileceksiniz

Bard’a gelen yenilikler bunlarla sınırlı değil. Teknoloji devi, Bard’ın yanıtlarının kontrol edilebileceğini duyurdu. Yine İngilizce dilinde kullanıma sunulan özellik, Google’da arama yapmayı sağlayan “Google It” butonuyla kullanılabilecek.

Böylece kullanıcılar, sohbet botunun yanıtlarının Google Arama sonuçlarından ulaşılan bilgilerle uyuşup uyuşmadığını görebilecek. Doğrulanan kısımlar yeşil, doğrulanmayanlar ise turuncu renkle gösterilecek. Yapay zekâ modellerinin yanlış bilgi göstermeleri nedeniyle çok eleştirildiğini biliyoruz. Bu yüzden Bard’ın yeni özelliğinin yararlı olabileceğini söyleyebiliriz.

Hâlihazırda var olan birçok özellik, diğer dillere de geldi

Son olarak Google, daha önce sadece İngilizce’de olan birçok özelliği 40 dilde genişletti. Bunlar arasında Görüntülü yanıtlar, Lens’le birlikte çalışma, yanıtların uzunluğunu ve kısalığını ayarlama gibi özellikler var.