Google, telefonlara gelen kısa mesajlar için spam filtresi oluşturdu. Google Voice ile Android ve iOS kullanıcılarına gelen yeni özellik, kullanıcıları memnun edecek gibi görünüyor.

Spam mesaj ve aramalar hepimizin ortak problemi. Hemen her gün kaynağı belli olmayan onlarca yerden arama ve mesaj alıyoruz. Özellikle de Google, kullanıcıları spam mesaj ve aramalardan koruyabilmek adına elinden geleni yapıyor. Hatta Google Voice kullanıcıları, gelen bir çağrının spam olduğunu, çağrıyı yanıtlamadan önce görebiliyorlar. Google şimdi bu özelliğin kapsamını genişletti.

iOS ve Android ekosistemindeki Google Voice kullanıcıları, artık metin mesajları için de spam bildirimleri almaya başladılar. Uygulama, spam olduğunu tespit ettiği mesajlar hakkında kullanıcılara yeni bir bildirim göstermeye başladı. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, geçmişte olduğundan daha fazla güvende olacaklar.

Google Voice yeni özelliği böyle görünecek

Google Voice, spam bir kaynaktan geldiğini tespit ettiği kısa mesajın sol kısmına büyük bir uyarı simgesi koyacak. Ayrıca "şüpheli spam" şeklinde bir de ibare gösterilecek. Kullanıcı, bu uyarıları gördüğü mesajlarda iki seçeneğe sahip olacak. Bu seçeneklerden ilki mesaj gönderen numaranın spam olarak kaydedilmesini sağlayacak. Bunu seçen kullanıcı, bir daha o numaradan kısa mesaj aldığını görmeyecek. Mesajlar doğrudan spam klasörüne gönderilecek.

Google Voice'ın sunduğu ikinci seçenek ise söz konusu mesajın gönderildiği telefon numarasını spam olarak kaydetmeyecek. Bu seçenek tercih edilirse söz konusu telefon numarasından gelen mesajlar, diğerleri gibi gösterilmeye devam edecek. Kullanıcılara ulaşmaya başlayan özellik, kısa bir süre içerisinde tüm kullanıcılara ulaşmış olacak.