Google’ın AI Overviews özelliği, Chegg’in içeriklerini izinsiz kullandığı iddiasıyla mahkemeye taşındı. Chegg, Google’a karşı açtığı davada AI Overviews özelliğinin haksız rekabete yol açtığını öne sürdü.

Eğitim teknolojileri şirketi Chegg, Google’a karşı federal mahkemede dava açtı. Şirket, Google’ın arama sonuçlarının üst kısmında yer alan "AI Overviews" özelliğinin kendi içeriklerini izinsiz şekilde kullanarak haksız rekabete yol açtığını iddia etti.

Google, haksız rekabet iddialarıyla bir kez daha mahkemeye taşındı. Şirketin arama motorundaki tekel gücünü kötüye kullandığına dair tartışmalar yeniden alevlenirken açılan yeni dava ile teknoloji dünyasında büyük bir yankı uyandırdı. İşte detaylar!

Chegg, Google’ı içeriklerini izinsiz kullanmakla suçluyor

Google’ın yapay zekâ destekli arama yanıtları, kullanıcılara web sitelerine gitmeden doğrudan bilgi sunuyor. Chegg’e göre ise bu durum platformun trafik ve gelir kaybına neden oldu. Şirket, Google’ın içeriklerini izinsiz şekilde özetleyerek sunduğunu ve bunu yaparken kendi sitesini arama sonuçlarında daha alt sıralara ittiğini belirtti. Dava dosyasında, Google'ın Chegg'in web sayfasındaki bilgileri kaynak göstermeden kullandığına dair ekran görüntüleri yer aldı.

Google, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, web sitelerine her gün milyarlarca tıklama yönlendirdiğini ve AI Overviews’un daha fazla siteye erişim sağladığını belirtti. Ancak Chegg, bu özelliğin rekabeti engellediğini ve şirketleri içerik sağlamaya zorlayarak Google’ın arama motoru üzerindeki tekel gücünü kötüye kullandığını savundu.

ABD’de yapay zekâ ve telif haklarıyla ilgili açılan davaların sayısı her geçen gün arttı. Ocak 2025 itibarıyla, benzer konularla ilgili 38 farklı dava bulundu. Chegg’in açtığı dava ise Sherman Antitröst Yasası üzerinden ilerlediği için dikkat çekti.