Chrome'un Android uygulamasında sekmelerin görüntülenmesi daha kullanıcı dostu olacak.

PC platformunda olduğu gibi mobil platformda da en çok kullanılan tarayıcı olan Google Chrome, kendisini sürekli güncelleyerek yeniliklere ayak uydururken güvenliğini de her zaman üst seviyede tutmaya çalışıyor. Chrome'un mobil sürümüne gelen yeni özellik ise sekme görünümünü sayfa şeklinden küçük kutucuklara dönüştürüyor.

Chrome'un açık kaynak kodlu deneysel tarayıcı versiyonu olan Chromium'da geçerli olan bu özellik, Chromium uygulamasına sahip olan kullanıcılar tarafından arama yerine "chrome://flags#enable-tab-grid-layout" komutu yazılarak aktif hâle getirilebiliyor. Chromium tarayıcıya sahip değilseniz, açık kaynak kodlu Android Chrome tarayıcıya buradan erişebilirsiniz.

Chrome'un bu yeniliği ile kullanıcılar istedikleri sayfayı daha hızlı bulabilecekken, yanlış bir sayfaya tıklamalarının da önüne geçilecek. Google Chrome'un açık kaynak kodlu Android versiyonuna gelen yeni özellik çok yakında Play Store'da da bulunan Google Canary ve Chrome Dev uygulamalarında da kullanılabilir olacak.