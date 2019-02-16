Dünyanın en çok kullanılan tarayıcılarından biri olan Chrome, çok yakında kullanıcılar ile buluşacak olan yeni özelliği sayesinde, bir internet sitesinin istenilen bir kısmının URL olarak paylaşılmasına olanak tanıyacak.

Bir internet sitesinin herhangi bir platformda paylaşmak oldukça kolaydır. Sitenin URL'sini kopyalayıp dilediğiniz yere yapıştırıp paylaşabilirsiniz. Peki ya sitenin sadece bir kısmını seçerek paylaşmak istiyorsanız? Şimdilik bu mümkün değil ancak çok yakında olacak.

Chrome Story tarafından yayınlanan rapor, Chrome kullanıcılarının internet sitelerinin belirli kısımlarını paylaşmaya yarayacak olan Chromium Gerrit'le ilgili detaylar içeriyor. Chrome'un mühendislerinden David Bokan, bu gelişmeyle ilgili şunları söyledi: "Kullanıcıların bir internet sitesindeki belirli bir içeriğe kolayca erişebilmelerini sağlamak için URL'leri özelleştireceğiz. Bu özellik sayesinde, özelleştirilmiş URL'ler açıldığında sadece seçilen içerik görüntülenecek."

Şimdilik internet sitelerinin URL'lerinin sonunda '#' işareti kullanarak sitenin belli bir sayfasına yönlendirme sağlanabiliyor. Fakat bu özelliğin kullanılabilmesi için internet sitelerinin geliştiricilerinin sistemi aktif etmesi gerekiyor. Google'ın çok yakında getireceği bu sistem, internet sitelerinin geliştiricilerinin iznini istemeksizin tüm sitelerde bu özelliği aktif edecek. Bu devrimsel özelliğin geleceği kesin ancak herhangi bir tarih verilmiş değil.